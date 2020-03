Un Posto al Sole, incontro pericoloso per Alberto Palladini: anticipazioni sino al 13 marzo

Un Posto al Sole, incontro pericoloso per Alberto Palladini: anticipazioni sino al...

Un posto al sole torna in prima serata su Rai3 con nuovi e appassionanti episodi che si concentreranno sullo sviluppo del personaggio di Alberto Palladini

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in prima serata su Rai3.

La crisi finanziaria di Alberto

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai3 da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo 2020, gli appuntamenti con la soap opera italiana sembra proprio che si focalizzeranno in particolare sul personaggio di Alberto Palladini.

Secondo le anticipazioni, pare che l’uomo si trovi in grossi guai finanziari e stia vivendo una situazione drammatica, dalla quale non saprà minimamente come uscirne

Nelle prossime puntate della soap, però, i telespettatori vedranno come una telefonata inaspettata per un colloquio di lavoro potrà stravolgere completamente la situazione vissuta dall’uomo.

Soltanto in seguito, però, potrebbe venire alla luce che questa proposta nasconda al Palladini una verità ben diversa da quella che l’uomo si aspettava e anche piuttosto spaventosa.

Nel frattempo la coppia formata da Filippo Sartori e Serena Cirillo si vedrà costretta a dover prendere delle decisioni attraverso il personaggio di Niko.

L’incontro del Palladini con il boss

Gli spoiler relativi alle prossime puntate in onda rivelano che Alberto Palladini avrà a che fare ancora una volta con una figura di spicco e inquietante della malavita.

L’uomo, infatti, si ritroverà a incontrare di nuovo il boss Tregara. l’incontro in questione metterà a dura prova Alberto, che si sentirà sotto pressione sia dal punto di vista fisico che emotivo.

Una volta salutato il boss Tregara, il Palladini apparirà ai telespettatori della soap opera di Rai3 visibilmente sconvolto.

Infine Vittorio e Michele Saviani andranno avanti con le loro indagini e susciteranno reazioni negative da parte dei dipendenti del pastificio.