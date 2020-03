Un Posto al Sole, anticipazioni sino al 13 marzo: il drammatico destino di Fabrizio

Un posto al sole torna con nuovi episodi in onda su Rai3 che si concentreranno sulla drammatica situazione di Fabrizio, che si trova in carcere

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020, su Rai 3 in prima serata alle ore 20:45.

Il destino di Fabrizio

Nei prossimi appuntamenti della soap opera Un posto al sole, la storyline si focalizzerà su Fabrizio. Marina cercherà di aiutare l’uomo, il quale nel frattempo si trova in carcere.

La donna si servirà dell’aiuto di Roberto e starà vicina emotivamente al giovane che è stato arrestato.

Nel frattempo, Arianna si preparerà a partire per il suo viaggio verso il Madagascar: una sorpresa improvvisa, però, la tratterà in città.

Fabrizio rimarrà in carcere?

Il giovane Fabrizio, in base a quanto trapelato dalle nuove anticipazioni della soap opera, si renderà conto di non poter uscire dal carcere.

Per Marina non sarà affatto facile riuscire a liberare Fabrizio dal carcere: la donna, però, non è minimamente intenzionata a mollare la presa e a rinunciare alla libertà dell’uomo.

Nel frattempo, Filippo prenderà la decisione di assumere Cristina, mentre la moglie incontrerà Leonardo: quest’ultimo le consiglierà di non farsi influenzare dalle parole del marito.

Nel frattempo, mentre la maturità di Vittorio renderà molto fiero Michele, l’incontro con il boss Tregara metterà in difficoltà fisica e mentale Alberto.

In fine, colto dalla gioia trasmessagli dal figlio, che diventerà un giornalista, Guido commetterà un passo falso. In questa brutta situazione, Alberto verrà contattato telefonicamente e riceverà un’offerta di lavoro. Questa sua momentanea felicità sarà capace di fargli trascurare una brutta notizia.

Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, non ci resta che seguire gli episodi messi in onda i prossimi giorni su Rai3.