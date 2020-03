Un Posto al Sole, “La richiesta di divorzio”: anticipazioni sino al 13 marzo

Un posto al sole torna con nuovi episodi in onda su Rai3, che si concentreranno sugli ultimi sviluppi del rapporto, sempre più in crisi, tra Filippo e Serena

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020 su Rai 3, in base alle indiscrezioni trapelate dalle anticipazioni.

L’incontro tra Serena e Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l’attenzione si focalizzerà ancora una volta sulla storyline tra Serena e Filippo.

L’uomo offrirà un posto di lavoro a Cristina, mentre Serena si ritroverà costretta a compiere una scelta di fronte ai problemi nati con il consorte.

Vista l’aria di crisi che circola, da ormai diverso tempo, tra i due, Niko cercherà di riportare il sereno all’interno della coppia. Serena deciderà di affrontare il marito organizzando un appuntamento chiarificatore.

Nel frattempo, il personaggio di Roberto aiuterà la Giordano a sostenere Fabrizio nella dura battaglia per dimostrare la sua innocenza. Michele, infine, sarà molto orgoglioso della maturità dimostrata da Vittorio.

Serena chiede il divorzio

Il Sartori e la Cirillo parleranno a lungo riguardo la loro relazione e, se il primo sembra intenzionato a voler chiarire, la Cirillo appare aver preso una decisione irremovibile: vuole chiedere il divorzio. La scelta di quest’ultima non è minimamente condivisa dal marito.

Nel frattempo Leonardo approfitterà delle loro tensioni per avvicinarsi sempre di più alla madre di Irene.

Filippo, che non riesce a capacitarsi della decisione della moglie, chiederà un nuovo confronto con Serena. In seguito, il Sartori avrà un incontro con Cristina, mentre la Cirillo si vedrà con Leonardo. In quest’occasione, Arena la inviterà a non farsi convincere dalle parole del marito.

Nel frattempo, Fabrizio scoprirà che la fidanzata si sta impegnando moltissimo per a uscire dalla galera, nonostante sia consapevole che sia molto difficile.