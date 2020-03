Un Posto al Sole, la decisione di Arianna: anticipazioni sino al 13 marzo

Un posto al sole torna con nuovi e avvincenti episodi che scioglieranno alcuni cocenti dubbi dei telespettatori, relativi ai personaggi di Andrea e Arianna

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi imperdibili episodi di Un posto al sole, in onda su Rai3 in prima serata, alle ore 20.40 circa, dal lunedì al venerdì.

Novità su Andrea

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 9 al 13 marzo 2020, le trame dovranno necessariamente concentrarsi sui personaggi di Arianna e di Andrea.

Resta ancora aperta, infatti, una vecchia questione relativa all’adozione della coppia: il personaggio di Andrea, a causa della sua assenza, ha assunto dei contorni sempre più vaghi.

Agli autori della soap opera non rimane altro che fare più di un accenno a questa vicenda che potrebbe avere un peso importante nella storyline dell’intera fiction.

Nel frattempo, il personaggio di Filippo (Michelangelo Tommaso) deciderà di assegnare alla new entry Cristiana il lavoro di skipper che un tempo era di Leonardo.

Il rapporto tra l’uomo e Serena (Miriam Candurro), però, sembrerà essere sempre più compromesso.

L’incontro di Arianna

In base alle indiscrezioni relative alle prossime puntate di Un posto al sole, trapelate sul web, sembra proprio che Arianna (Samantha Piccinetti) sarà pronta a lasciare l’Italia per raggiungere il Madagascar.

La donna, però, ma farà un incontro imprevisto, poco prima della partenza, di cui non sono chiare le conseguenze. La Landi avrà un contrattempo che potrebbe intralciare il suo progetto di partire alla volta del Madagascar.

Nel frattempo, Michele e Guido (Germano Bellavia) si renderanno conto, con grande orgoglio, che ormai Vittorio sia diventato un uomo maturo.

Infine, il personaggio di Marina, al cui fianco resterà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), non smetterà di fornire il proprio valido supporto a Fabrizio, che al momento si trova in una drammatica situazione in carcere.