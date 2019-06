Un Posto al Sole, anticipazioni 13 giugno: la vera identità di Leonardo

Un Posto al Sole ci piace anche per il ritorno inaspettato dei personaggi misteriosi, ed è arrivato il momento di capire chi sia questo Leonardo

Leonardo ritorna nelle puntate nuove di Un Posto al Sole, attraccando al porto di Napoli e mettendo a soqquadro la vita di Roberto Ferri.

Il dispiacere di Marina

La Marina Giordano dura e molto sicura di se stessa non c’è più, tra i dispetti di Alberto Palladini e i continui attacchi si sta per arrendere.

Quello che le farà rendere conto di voler mollare tutto sarà il rapporto con gli operai, scontenti e non intenzionati a darle ascolto: per la prima volta il suo modo di fare duro non verrà riconosciuto e tutti le gireranno le spalle da un momento all’altro.

Alberto Palladini in quel momento si sentirà di aver vinto la partita, nonostante faccia ancora finta di nulla in quanto il suo obiettivo è quello di rubare l’impresa di chartering a Roberto Ferri.

Il ritorno inaspettato di Leonardo

Dopo l’avventura in Messico, Leonardo – che aveva preso il posto di Tommaso durante la rapina – arriva a Napoli con la barca del figlio defunto di Ferri.

Questo avvicinerà molto Serena, Filippo e Roberto per dare l’ultimo saluto a questo figlio forse mai conosciuto e morto in circostanze ancora da chiarire. Ma quello che preoccupa maggiormente è la figura di Leonardo – infatti nelle prossime puntate si scoprirà la sua vera identità.

Uno scenario molto particolare sta per cadere sulla testa di Ferri, con una rivelazione scioccante su suo figlio e sulla vera identità di questo Leonardo – che lascerà tutti senza parole.