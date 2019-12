Un Posto al Sole, “Patrizio ha un segreto”: anticipazioni al 13 dicembre

Un Posto al Sole torna a coinvolgere i fan con le nuove puntate, trasmesse su Rai 3 dal 9 al 13 dicembre

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, che si focalizzeranno in particolare sulle tensioni tra Diego e Patrizio, sorte dopo l’incontro con Aldo Leone.

Tensioni tra Diego e Patrizio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, vedremo come Patrizio sia ormai sempre più preoccupato per le scelte che il fratello Diego sta compiendo. Dall’incidente di Aldo Leone, sembra proprio che Diego non possa ritrovare pace e serenità.

Nel frattempo, Michele e Silvia faranno davvero tanta fatica a gestire Otello, il quale è di malumore dopo l’ennesimo litigio con Teresa. Successivamente, Andrea tornerà da Londra con un segreto che prima o poi dovrà svelare ad Arianna. Infine, Serena sarà pronta ad aprire il suo bed and breakfast.

Il segreto di Patrizio

Dopo molti dissapori, Patrizio proverà a comprendere le ragioni di Diego. Nel frattempo, il padre Raffaele capirà che i figli gli stanno nascondendo qualcosa.

Successivamente, Andrea parlerà con Arianna dei suoi progetti in vista del futuro; Michele e Silvia proveranno a essere più accoglienti con Otello; Filippo e Roberto intraprenderanno una sfida, nella quale si troverà coinvolta Serena.

Intanto, Angela prosegue con la sua intenzione di inchiodare Alberto alle sue responsabilità: per questo motivo intraprenderà un’iniziativa che con ogni probabilità spingerà Clara a parlare.

Nel frattempo si avvicina la data dell’udienza per il patteggiamento di Diego: l’uomo è deciso a lasciarsi questa brutta storia alle spalle, ma un incontro inaspettato potrebbe cambiare seriamente le carte in tavola.

Alla fine, Raffaele realizzerà davvero che il figlio Patrizio gli stia nascondendo qualcosa di importante, di cosa si tratta? Per scoprirlo non rimane che guardare tutte le puntate di Un posto al sole in onda, come sempre, su Rai 3.