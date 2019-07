Un Posto al Sole, anticipazioni 12 luglio: la nuova vita di Patrizio

La vita dei protagonisti di Un Posto al Sole sta per cambiare e proprio Patrizio si troverà davanti ad un bivio per il suo futuro

Un Posto al Sole di luglio è ricco di eventi che a malapena riusciamo ad affrontare, ma quello che è più importante sono gli eventi che travolgeranno Patrizio.

Il dilemma di Vittorio

Vittorio ha ceduto alla passione di Anita, tradendo Alex e portando la sua relazione in un momento di stallo assoluto. Prima un bacio e successivamente la passione che mette in dura crisi il piccolo Del Bue.

Quello che gli spoiler ci dicono è che Vittorio partirà a Berlino insieme ad Alex, ma non riuscirà a togliersi dalla testa il suo primo vero amore mettendo in discussione tutto quanto. Lascerà Alex per Anita?

Nel mentre, Diego si sente sconfitto e sparisce nel nulla gettando nel panico Raffaele che non riceve più alcuna notizia da parte del figlio dopo la delusione da Beatrice.

La nuova vita di Patrizio

Patrizio torna dal suo stage al nord rendendo felice il suo papà, che però si preoccupa credendo che il figlio sia rimasto senza lavoro. Patrizio ha invece ricevuto una grande offerta di lavoro da parte di quel ristorante e lui ha accettato la nuova sfida.

Filippo, Serena e Ferri – appena saputo che il ragazzo è tornato a Napoli – non si lasciano sfuggire l’occasione e offrono a Patrizio una grande opportunità: diventare chef del loro yacht di lusso.

Ora il ragazzo è ad un bivio, con due proposte che gli cambieranno notevolmente la vita. Quale sarà la sua decisione?