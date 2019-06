Un Posto al Sole, anticipazioni 12 giugno: Beatrice e Eugenio amanti?

Un Posto al Sole si tinge anche di rosa e lascia spazio agli intrighi, sentimenti e grandi allusioni di quello che sembra ma non è. Cosa combina Diego?

Non c’è mai pace per i protagonisti di Un Posto al Sole, che si vedono coinvolti in ogni tipologia di situazione. Spuntano due amanti: ma è veramente così?

La delusione di Guido

Guido dopo il no per la proposta di matrimonio e aver scoperto di essere il padre del piccolo Lorenzo, sta attraversando un momento veramente difficile.

Non sa come affrontare il discorso con Vittorio e non sa nemmeno come agire nei confronti di questo neonato. Per lui la cosa peggiore è il fatto che tutti gli abbiano mancato di rispetto, tenendo nascosto un segreto così grande e così importante.

Ma quello che ora c’è da chiedersi, oltre al riconoscimento di Lorenzo, sarà anche il suo rapporto con Cerruti – spacciatosi per padre fino all’altro giorno.

Beatrice e Eugenio amanti?

Diego Giordano è sempre più “ossessionato” da Beatrice e da questa fine della relazione non chiara. Per questo motivo compie le sue indagini serrate per scoprire chi sia l’altro uomo che l’ha fatta innamorare da un giorno all’altro.

Eugenio, nel mentre, torna a Napoli senza Viola e il bambino – ed è proprio la sua strana vicinanza con l’avvocato che desta i sospetti peggiori in Diego: è veramente lui l’amante?

Giordano non si ferma e vuole beccarli prima che sia troppo tardi, così da poter mettere in guardia Viola e cercare di fermare tutto finché si è in tempo. Ma non è tutto come sembra e le cose cambieranno molto presto…