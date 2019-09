Un Posto al Sole, anticipazioni 11 settembre: la nuova vita di Diego

Un Posto al Sole non ci lascia mai senza colpi di scena e tra la sparizione di Mia, il ricatto di Anita ora arriva anche una nuova opportunità per Diego

Nuove avventure in Un Posto al Sole, tra quelle meno piacevoli e altre che hanno il profumo di novità tanto attese.

La sparizione di Mia

L’incontro con il padre l’ha sconvolta tanto da essersi nascosta e aver ascoltato le parole di Andrea, che come un fratello maggiore ha cercato di rincuorarla.

Ma non finisce qui perché la ragazzina ascolta di nascosto lo sfogo della sorella Alex, che parlando con la madre le rinfaccia tutto quello che sta passando.

Mia, presa da un attimo di sconforto decide di andare via di casa e sparisce nel nulla. La sorella dopo averla cercata da tutte le parti decide di chiedere aiuto a Vittorio e Franco che però non avranno alcuna fortuna in merito.

Dove si è nascosta la ragazzina, che ora potrebbe essere in grave pericolo?

Nel mentre Anita ha cercato di compiere un passo falso, per raccontare tutto ad Alex e mettere nei guai Vittorio che ora si trova diviso tra due fronti.

La nuova opportunità per Diego

Raffaele vede suo figlio Diego in crisi per la mancanza di lavoro e per tutte le altre questioni che lo attanagliano. Ha una brillante idea, ma per attuare il suo piano ha bisogno dell’aiuto di Renato: che accetta di aiutare suo nipote per il futuro.

L’entusiasmo di Diego lo porta a vedere lontano e non vede l’ora di inziare questa nuova avventura riprendendosi in mano la propria vita.