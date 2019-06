Un Posto al Sole, anticipazioni 11 giugno: Mimmo rapisce Alberto

Un Posto al Sole si tinge di paura con la rapina al Vulcano e il rapimento di Michele Saviani, per mano di Mimmo. Cosa sta per succedere?

Una grande paura nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, che vedranno Michele in pericolo di vita dopo essere stato rapito da Mimmo.

Vittorio sedotto da Anita

Il piccolo Del Bue ha trovato oramai la sua strada insieme ad Alex, ma Anita tenta ancora di sedurre il bel ragazzo e portarlo dalla sua parte.

Alex ignara di tutto ha a che fare con la sorella Mia, che non vuole assolutamente lasciarla andare a vivere alla terrazza insieme agli altri protagonisti. Vittorio farà finta di nulla, al fine di non essere lasciato dalla sua attuale fidanzata, ma ciò che succederà lo porterà alla confusione più totale.

Siamo certi che a Vittorio non piaccia proprio più Anita?

Mimmo rapisce Michele

Ma è la rapina al Vulcano il vero focus di queste settimane, dove i due ragazzi decidono di fare qualche soldo facile e attuare un colpo inaspettato.

Nonostante non ci siano ancora dettagli di quanto succederà all’interno del locale, quello che è certo è che Michele verrà preso in ostaggio da Mimmo – che perderà completamente la testa, cercando di trovare la via d’uscita più facile.

Michele Saviani però ha un piano per uscirne e perché questa storia metta finalmente un punto – anche se troverà la moglie e il suocero contro, visto tutto quello che ha combinato sino ad oggi il ragazzo.