Un Posto al Sole, anticipazioni 11 dicembre: Rossella scopre il segreto di Patrizio?

Nella puntata dell’11 dicembre di Un Posto al Sole nulla è come sembra e Rossella sta per scoprire il segreto di Patrizio.

Una puntata ricca di colpi di scena e ricordiamoci sempre che in Un Posto al Sole non si può mai stare tranquilli.

Niko decide di sottoporsi al test

La situazione per il giovane Poggi non è delle migliori. Il ragazzo sta facendo di tutto per recuperare la fiducia oramai persa da parte dei suoi genitori.

Per questo motivo Ornella gli chiede di fare un test tossicologico che possa mettere in luce il fatto se abbia o meno assunto delle sostanze stupefacenti come tutti credono: i risultati negativi porteranno di nuovo un pò di pace alla terrazza ma Niko dovrà comunque ricucire il rapporto con il figlio Jimmy.

Barbara non è intenzionata a mollare la presa di Alberto Palladini e farà di tutto per farlo cadere nella sua rete sensuale. Lui si sente messo con le spalle al muro e alcuni spoiler confermano che cederà alle avances: tutto questo avrà un effetto domino sulla relazione con Clara, già messa a dura prova.

Ai cantieri non ci sono oramai più spiragli, tanto che al ritorno da Montecarlo Marina si sente distrutta non essendo riuscita a trovare un acquirente per acquistare lo yacht di lusso. Entra in scena Roberto Ferri che si fingerà molto dispiaciuto e affilerà le armi per far cadere Marina nella sua trappola. Il colpo di scena lo da anche Fabrizio, intenzionato ad arrendersi e vendere le sue quote al fine di lasciarsi tutto alle spalle.

Rossella scopre il segreto di Patrizio?

Focus sulla relazione ritrovata di Patrizio e Rossella, con la ragazza che sarà ad un passo nel scoprire tutta la verità. Sarà infatti Diego Giordano a voler vuotare il sacco ma Vittorio gli impedirà all’ultimo di rovinare tutto. Ma non è quello che sembra, perché gli spoiler della prossima settimana rivelano qualcosa di particolare.