Un Posto al Sole, anticipazioni 10 luglio: un tradimento inaspettato

Un Posto al Sole non si fa mancare mai nulla, proponendoci drammi – ritrovamenti e anche qualche relazione di personaggi impegnati e apparentemente innamorati. Chi tradisce chi?

Nuove esilaranti puntate di Un Posto al Sole, che sfociano in dubbi e guerre di potere ma anche tradimenti da personaggi ora in completa confusione.

Otello diventa un eroe

Otello è annoiato dalla sua vita e decide di andare a trovare i suoi colleghi vigili, ma loro non sembrano essere molto felici di vederlo – anzi, lo spingono ad andare via.

Preso dallo sconforto si fa un giro e proprio in quel momento, salva inaspettatamente un suo amico da un pericolo imminente: in men che non si dica il caro Otello diventa un eroe nazionale ripreso da tutti i media. Questo lo farà tornare alla ribalta anche tra le persone che non avevano più voglia di ascoltarlo.

La passione e il tradimento

Mentre Serena nutre un certo interesse per Leonardo, reciproco, coprendolo e minimizzando il suo segreto davanti agli occhi di Filippo – qualcuno sta per tradire il proprio amore.

Filippo è troppo impegnato con il padre, al fine di concludere la sua trattativa per il noleggio di barche da lusso – mentre Alberto Palladini sfodera il suo jolly per rubare l’idea e avere la meglio su di loro.

Vittorio, figlio di Guido del Bue, si ritrova di nuovo faccia a faccia con Anita e cede alla passione senza voltarsi indietro. I sensi di colpa per Alex arrivano poco dopo e il ragazzo non sa se lasciarla oppure far finta di nulla.

Quello che non sa ancora è che Anita farà di tutto per riprenderselo…