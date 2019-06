Un Posto al Sole, anticipazioni 10 giugno: Michele ostaggio di Mimmo

La trama di Un Posto al Sole si infittisce e ora è Michele a finire sotto il mirino di Mimmo. Cosa sta per succedere?

Non c’è pace in Un Posto al Sole, dove Michele sarà preso in ostaggio da Mimmo che non ha intenzioni molto carine nei suoi confronti. Cosa sta per succedere?

La verità su Lorenzo sconvolge Guido

Guido ha ricevuto un due di picche colossale dalla sua fidanzata, ma non sa cosa ci sia dietro questa decisione così drastica.

Mariella lo rifiuta ma solo per il grande senso di colpa che nutre nei suoi confronti e non la lascia dormire di notte. Nelle prossime puntate vedremo la commovente confessione di Mariella dove dirà tutta la verità sul piccolo Lorenzo.

Guido non prenderà bene la notizia sconvolgente della paternità, tanto da allontanarsi da tutto e da tutti, non credendo quasi alle proprie orecchie.

Tornerà il sereno tra di loro o tutto si rovinerà per sempre? Ma soprattutto, Guido cosa dirà ai complici nonché suoi colleghi, per questa messa in scena durata per tantissimo tempo?

Mimmo prende Michele in ostaggio

Lo scenario si fa molto particolare anche per Michele, che viene preso in ostaggio da un Mimmo furioso e senza più controllo.

Contrariamente a quanto si possa pensare, Michele cercherà di far crollare il ragazzo grazie a delle domande cercando di capire quale sia il suo problema più grande e come risolverlo.

Le prime indiscrezioni ci portano a capire che Saviani sia realmente intenzionato ad aiutare il giovane, ma che troverà un muro da parte di Silvia e Otello – dopo tutto quello che è successo.