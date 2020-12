Un Posto al Sole, anticipazioni 1° gennaio: scatta il secondo piano di Ferri

Il nuovo anno di Un Posto al Sole si apre con il veglione di Vittorio e il secondo piano di Ferri, molto più curato nei dettagli.

Un Posto al Sole non smette di stupire e ora Ferri mette in atto la sua seconda parte del piano, al fine che Marina non possa mai scoprire la verità.

Serena cede alle richieste di Leonardo

Ci sono non poche novità tra le mura di Palazzo Palladini. Tra queste Leonardo sta attraversando un momento molto difficile dopo la rottura con Serena e il suo grado di lucidità oramai è arrivato ad un limite non accettabile.

Si è lasciato andare completamente e deciderà di tornare da Serena proprio per chiederle aiuto. La ragazza avrà dei rimpensamenti poi, presa da un attimo di bontà, deciderà di cedere alle sue richieste per aiutarlo. Quale sarà a reazione di Filippo in tutto questo?

Ma non è tutto, infatti anche Silvia si troverà in difficoltà al Vulcano dopo la decisione di Cristina di andare via per seguire Ugo a Milano. Nonostante lei voglia dare una riorganizzazione netta, il futuro di Diego Giordano all’interno del locale resta incerto: Silvia non si fida o ha in mente altro?

Ma c’è anche qualche piccola parentesi divertente, con Vittorio che ha deciso di organizzare il Veglione di Capodanno in modo che diventi epico. Ma Alex non sarà così felice dell’idea, esattamente come tutti i condomini di Palazzo Palladini.

Il piano di Roberto Ferri

Roberto Ferri non si arrende e ora che ha ottenuto il pieno potere dei cantieri, farà in modo di non lasciarselo scappare. Se solo non fosse per la sua complice Lara che potrebbe da un momento all’altro dire tutta la verità a Marina.

Ferri adulerà Lara proprio per non permetterle di parlare, ma la donna vedrà degli atteggiamenti da parte dell’imprenditore poco chiari tanto da iniziare a tramare alle sue spalle.