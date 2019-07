Un Posto al Sole, anticipazioni 1 agosto: la nuova vita di Mia e Alex

Un Posto al Sole non va in va in vacanza e ora siamo pronti a conoscere tutto quello che stiamo per vedere. Ecco le anticipazioni!

Un Posto al Sole ci rende partecipi delle avventure dei protagonisti, tanto che oramai non possiamo più farne a meno. Cosa succede a Mia e Alex?

Il ritorno di Otello a Palazzo

Otello torna a Napoli dopo essere stato da Teresina, sempre più sconfitto ma con la consapevolezza che se cambia alcuni lati del suo carattere, può anche rimediare e andare avanti nel rapporto.

L’uomo sembra proprio non volersi arrendere e questa lontananza non fa bene a nessuno. Prenderà una decisione drastica?

Nel mentre Serena è chiamata a prendere una decisione importante, proprio per evitare che tra Leonardo e Filippo emergano delle complicazioni. La sintonia dei due – dopo il viaggio in barca – è palpabile e Sartori inizia ad avere dei seri dubbi su di loro.

La nuova vita di Mia e Alex

Mia è stata lasciata ad Alex dalla madre, che ha deciso di allontanarsi dalle figlie per un periodo – non riuscendo più a tenere la situazione. Questo porta Alex a portare Mia alla terrazza, iniziando così una nuova vita per tutti.

La convivenza non sarà per nulla facile e Mia darà del filo da torcere a tutti quanti: sarà Andrea a gestire la situazione e rendere tutto meno difficile. Nel mentre Vittorio si sente in colpa per aver tradito la sua fidanzata ed è in procinto di prendere una decisione, netta.

Prima di fare questo però il giovane Del Bue scoprirà qualcosa su Anita che lo manderà completamente in confusione, tanto da rivoluzionare tutta la sua vita. Dirà o non dirà la verità ad Alex, già sommersa dai suoi problemi?