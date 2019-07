Un Posto al Sole, anticipazioni 9 luglio: Serena complice di Leonardo

Un Posto al Sole aggiunge dei tasselli interessanti, che portano verso Serena stranamente troppo complice di Leonardo. Cosa sta per succedere tra i due?

Un Posto al Sole non è solo dramma, ma anche passioni – tradimenti e scoperte che lasceranno tutti senza parole.

Alberto Palladini vuole annientare tutti

Alberto Palladini vuole vendicarsi di Ferri, per tutto il male che in passato gli è stato fatto – e in effetti ha subito tanto – così da rivalersi ora sulla nuova attività di Filippo e Serena.

L’obiettivo di Palladini sarà quello di rubare il progetto in merito al noleggio di barche da lusso, anche se un passo falso potrebbe distruggere il suo castello.

Ma nella soap c’è posto anche per i tradimenti, con protagonista assoluto Vittorio che si trova diviso tra la sua fidanzata Alex e la sua ex Anita: i due si baciano e non solo….mandando il ragazzo in completa confusione tanto da cercare di capire quale possa essere il loro destino.

Alex, impegnata con Mia, non si accorge di nulla mentre Anita farà di tutto per portarglielo via. Come andrà a finire?

La complicità di Serena con Leonardo

Il segreto di Leonardo non è venuto a galla, ma i suoi traffici illeciti hanno messo Serena sulla difensiva. Il problema più grande è il fatto che moglie di Filippo – inaspettatamente – lo difenda e copra il suo segreto.

Questa complicità di sguardi e sorrisi, stanno facendo paura a Serena che si ritrova a pensare al ragazzo in maniera differente da quello che dovrebbe fare. Filippo è impegnato più che mai nella nuova attività e sembra che la situazione gli stia sfuggendo di mano.