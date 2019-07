La scoperta di Marina in Un Posto al Sole potrebbe essere sconvolgente e lasciarci tutti a bocca aperta. Cosa stiamo per vedere?

Cosa sta per accadere in Un Posto al Sole? Sta per venire fuori un lato di Marina sconosciuto pronta ad aprire il suo cuore e capire chi sia veramente quell’uomo.

Raffaele ordina a Beatrice di allontanarsi

L’ossessione di Diego per Beatrice non sembra andare a scemare, nonostante lei abbia lasciato Aldo – collega e uomo sposato – e Diego si sia calmato dopo aver pensato che fosse l’amante di Eugenio.

Il primogenito dei Giordano però non riesce a rinunciare a lei, tanto da convincersi di poter essere anche solo suo amico: ma Beatrice dopo un riavvicinamento sparisce nel nulla in maniera insolita.

Raffaele, stufo e preoccupato per le condizioni del figlio, chiede all’avvocato di lasciarlo stare e sparire dalla sua vita il più in fretta possibile. Quello che Giordano senior non sa + che suo figlio ha scoperto tutto, deludendolo così tanto da peggiorare la situazione.

Marina scopre la verità sull’uomo misterioso

Marina scopre di essere stata derubata in casa sua solo di qualche cibaria in frigo e della sua foto da giovane: un ladro non avrebbe mai fatto una cosa del genere.

Guardando i filmati delle telecamere installate in casa riconosce quel volto…quei lineamenti tanto da avere un sussulto al cuore e credere di poterlo incontrare. La donna riesce a trovare Lucio, anche se lei è convinta che sia Arturo – ovvero il suo papà che l’ha abbandonata quando era molto piccola.

La Giordano tenta un qualcosa di molto pericoloso ovvero invitarlo a stare da lei, per stabilire un contatto e capire se la persona che ha di fronte sia veramente suo padre. Cosa nasconde quest’uomo?