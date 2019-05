Un Posto al Sole, 31 maggio: un nuovo arrivo sconvolge Palazzo Palladini

Un nuovo personaggio arriva ad Un Posto al Sole e gli equilibri di tutti i protagonisti vacilleranno non poco. Cosa sta per accadere?

Un Posto al Sole è sempre ricco di colpi di scena e dopo la pausa di un giorno torna con nuove importanti rivelazioni e un nuovo personaggio.

La faida tra Marina Giordano e Alberto Palladini

Marina Giordano si trova a dover combattere con Alberto Palladini, da sempre il suo nemico numero uno ora a suo stretto contatto ai cantieri.

Marina vuole “distruggerlo” e per fare questo, come nel suo stile di sempre, fa in modo di mettere sotto controllo il personal computer e fare in modo che la sua domestica prenda informazioni.

La ragazza però sembra vacillare, in quanto seriamente innamorata di Alberto e intenzionata a non volersi compromettere. Ma Marina non ci sta e la obbliga ad andare avanti.

Intanto Alberto ruba l’idea a Roberto Ferri, mentre – nello stesso momento – Filippo sembra voler fare un passo falso e andare avanti con il progetto studiato dal padre, escludendolo da tutto.

Una piccola parentesi va aperta anche per Alex, che sta per perdere il lavoro al Vulcano ma nessuno riesce a capire i motivi del suo ritardo. Per ovviare a tutto questo, chiede di poter affittare la stanza alla Terrazza – ora libera: cosa decideranno Franco e Angela?

Il nuovo arrivo a Palazzo Palladini

Come si evince dal settimanale Nuovo, c’è un nuovo protagonista che entrerà a far parte del cast della soap napoletana.

Luca Capuano, volto amato e conosciuto da tutti, sarà un brillante avvocato che avrà a che fare con una buona parte dei protagonisti proprio per una questione grave futura.

Il suo arrivo sconvolgerà gli equilibri di tutti?