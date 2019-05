Un Posto al Sole 30 maggio sospeso: ecco perché non va in onda

Un Posto al Sole 30 maggio sospeso: ecco perché non va in...

Un Posto al Sole ci abbandona per una sera e dovremmo quindi attendere prima di sapere come andrà avanti. Ma perché non va in onda?

Siamo abituati a vedere Un Posto al Sole tutti i giorni, ma nella serata di domani viene sospeso. Vediamo insieme cosa è successo.

Le nuove avventure di Palazzo Palladini

Sono tantissime le emozioni e le anticipazioni della soap napoletana, che vede i nostri protagonisti dover affrontare nuovi scenari particolari.

Primo fra tutti il discorso di Patrizio Giordano, tornato a Napoli con un’euforia particolare che mette tutti sull’attenti.

Vittorio in particolare, seppur innamorato e confuso tra le due ragazze che lo contendono, si accorge che qualcosa nell’amico non funziona: la sua dipendenza è di anfetamine che lo costringeranno a dire tutto ai genitori.

Una situazione amara e complessa, esattamente come quella di Ciro e Franco la cui amicizia viene rovinata dalla cotta del pugile per la moglie di Boschi.

Angela è confusa e non sa da che parte stare, per questo motivo potrebbe esserci un epilogo molto differente da quello sino ad ora creduto. Non è da sottovalutare anche la situazione di Marina, stufa di Alberto Palladini e del suo comportamento.

Lei metterà il PC di lui sotto controllo: cosa scoprirà?

Un Posto al Sole sospeso il 30 maggio 2019

Nonostante tutto, domani sera la soap non andrà in onda per lasciare spazio al Campionato Italiano Serie B 2018 – Finale di andata.

I protagonisti tanto amati della soap napoletana torneranno nuovamente venerdì 31 maggio alla solita ora, su Rai Tre per continuare a stupirci con tantissime novità.