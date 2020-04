Un figlio di nome Erasmus è la nuova commedia con Luca e Paolo, disponibile dal 12 aprile 2020 sulla piattaforma di Sky

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla nuova commedia italiana che vede protagonisti Luca e Paolo, Un figlio di nome Erasmus!

Un figlio di nome Erasmus arriva in streaming

Un figlio di nome Erasmus è la nuova commedia italiana diretta da Alberto Ferrari, che vede nel cast Luca Bizzarri nel ruolo di Ascanio, Paolo Kessisoglu in quello di Jacopo, Ricky Memphis in Pietro, Daniele Liotti in Enrico, Carol Alt in Alexandra, Valentina Corti in Diletta e Filipa Pinto in Alice.

Il film è disponibile dal 12 aprile 2020 su Sky e su altre piattaforme come TIM Vision, Chili e Google Play. Il film è stato girato tra l’Italia e il Portogallo e si tratta della prima produzione di Eagle Pictures.

assieme alla produzione francese Radar Films, Eagle Pictures ha deciso di produrre un remake del film, ambientato e girato tra le città di Parigi e Lecce.

La trama del film

Il film racconta la storia di quattro amici, Pietro (Ricky Memphis), Enrico (Daniele Liotti), Ascanio (Luca Bizzarri) e Jacopo (Paolo Kessisoglu), che da giovani avevano condiviso l’Erasmus in Portogallo.

Dopo vent’anni, i quattro amici, che si erano separati da tempo, di riuniscono ormai 40enni, perché la donna che hanno amato è venuta mancare. Il gruppo si mette così in viaggio vero Lisbona per i funerali.

Durante l’evento, la scoperta: la donna ha un figlio che ha chiamato Erasmus e uno tra Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo è il vero padre. Gli uomini dovranno rintracciare il figlio ventenne e fare l’esame del DNA per scoprire chi tra loro è il vero genitore.

Mentre attendono il responso, il gruppo recupera l’amicizia ormai persa, accompagnata da quella leggerezza giovanile di un tempo.