Arriva la serie Tv Un Capitano: chi sono gli attori che interpretano Totti e Ilary Blasi

Un Capitano arriva in tv

Un Capitano è il titolo della nuova fiction, prodotta da Wildside e da Sky, che si basa sull’omonimo scritto da Francesco Totti con l’aiuto del giornalista Paolo Condò.

La fiction in questione sarà composta da 6 episodi, che tracceranno la carriera e i successi di Francesco Totti dal 1975 al 2007. La regia del progetto è affidata a Luca Ribuoli, che ha già diretto fiction e serie tv come Don Matteo o La Mafia uccide solo d’estate.

Sempre in questi giorni, sono giunte voci che vorrebbero anche la realizzazione del documentario dal titolo “Mi chiamo Francesco Totti”, anch’esso basato sul libro, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2020.

Il cast della fiction

Il personaggio di Francesco Totti dovrebbe essere interpretato da Pietro Castellitto, figlio del celebre regista Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini.

Purtroppo, la somiglianza tra Castellitto e il Pupone non è molta, e proprio per questa ragione Agi aveva svelato di aver tentato un cambio di attore, dopo svariati tentativi non esaltanti di trucco prostetico.

Alla fine, però, pare proprio che sarà Castellitto a prestare il volto al Totti adulto, mentre altri due attori dovrebbero ricoprire la parte relativa all’infanzia e all’adolescenza.

Secondo alcuni rumors, potrebbe esserci spazio anche per l’originale Pupone: Francesco Totti, infatti, potrebbe fare da voce narrante della serie.

Ilary Blasi, invece, dovrebbe essere interpretata da Greta Scarano, attrice già nota per i suoi ruoli in Un posto al Sole, Don Matteo, Distretto di Polizia, Suburra e Smetto quando voglio.

Monica Guerritore, invece, dovrebbe invece essere mamma Fiorella, Giorgio Colangeli papà Enzo, mentre Gianmarco Tognazzi Luciano Spalletti.