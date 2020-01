Un albero per te: un parco del ricordo a Bologna

Nel parco di Villa Ghigi è in atto il progetto un albero per te. In soli 5 anni, sono stati piantati 150 alberi a ricordo di un avvenimento o di un caro estinto.

Un albero per te è un progetto che è partito 5 anni fa, nel parco di villa Ghigi a Bologna. Questo progetto della fondazione che gestisce questo parco mira a piantumare nuovi alberi, ma con uno scopo ben preciso, celebrare una persona, un avvenimento, una nascita, una morte: possiamo leggere tutte le storie e le dediche per ogni singolo dei 150 alberi piantati.

Un’iniziativa che ha precorso i tempi, dove ora sembra che sia diventa una moda come detto dal direttore Mino Petazzini. Sono stati piantati col tempo maggiociondoli, querce, frassini, fichi, interi filari di alberi da frutto, olivelli spinosi, gelsomini e tigli selvatici.

Il progetto un albero per te

L’ideatore di questo progetto è proprio il direttore, Mino Petazzini. A partire dal 2015 ha incrementato la presenza di alberi sulle colline di Bologna, per celebrare in fondo la vita ed i suoi avvenimenti importanti. Il direttore ricorda come si importante il piantare un albero, come si un gesto antico e

“che ha sempre dentro un sapore di rinascita. Per noi è una maniera di preparare il parco per le prossime generazioni”

Un modo intelligente per ripopolare il parco, dando un significato ulteriore a questo gesto di piantumare molti alberi.

Si richiede un piccolo costo di 250 euro per poter piantumare, nel quale è compreso l’acquisto e le prime cure ricevute dall’albero nei primi anni di vita o la sua sostituzione se dovesse per caso non sopravvivere. A seguire le cerimonie che si tengono per ogni piante è Teresa Guerra, che ci dice che hanno una durata di circa quaranta minuti. Solitamente si legge un brano, dopo qualcuno del personale spiega quale siano le caratteristiche della pianta appena messa a dimora nel parco e il motivo della sua posizione.