Un abbraccio può avere benefici sulla salute? Ecco cos’è l’Hug Therapy

A tutti piace essere abbracciati e non è solo per la calda sensazione che si ottiene da un buon abbraccio. Un abbraccio può avere benefici sulla salute: scopriamo cos’è l’Hug Therapy.

L’Hug Therapy o terapia dell’abbraccio agisce su tutto il corpo in una misura in cui gli scienziati affermano che è paragonabile agli effetti di alcuni farmaci.

Che cos’è la terapia dell’abbraccio?

La terapia dell’abbraccio consiste nell’usare gli abbracci per fornire benessere emotivo e guarigione.

La ricerca ha dimostrato che l’abbraccio può essere un modo efficace per trattare lo stress, la depressione, l’ansia, la solitudine e alcune condizioni mediche.

I benefici dell’abbraccio derivano dalla forza del tocco. Come umani, desideriamo ardentemente l’interazione con altri umani.

1. Riduce la paura della morte

Una ricerca pubblicata sul Journal of Psychological Sciences sulla paura e l’autostima rivela che il tatto e gli abbracci svolgono un ruolo significativo nel ridurre la paura della morte.

La ricerca, condotta dalla VU University di Amsterdam, dimostra che abbracciare anche un oggetto inanimato come un orsacchiotto può aiutarti a lenire le tue paure esistenziali. Il tocco interpersonale ha un effetto molto potente su di te.

Secondo il ricercatore capo, Sander Koole, siamo tutti consapevoli che un giorno moriremo, ma le persone con problemi di autostima in molti casi considerano la loro esistenza insignificante. Toccare una persona del genere può infondere un po’ di fiducia e la si aiuta a gestire la paura della mortalità.

2. Tratta la solitudine indotta dall’età

Con l’avanzare dell’età, l’abbraccio e il tatto diventano sempre più importanti.

Invecchiando, diventi fisicamente più fragile, quindi cresce la necessità di contatto secondo i ricercatori della Ohio State University.

La solitudine indotta dall’età ha dimostrato di aumentare i livelli di stress e può avere effetti negativi sulla salute.

Quando abbracci qualcuno, dai loro un’immediata sensazione di vicinanza, quindi, diminuendo il senso di solitudine che non fa bene alla salute immunitaria.

Lo stress cronico ha dimostrato di avere un effetto simile agli effetti infiammatori del sistema immunitario sul corpo e la solitudine può agire come fonte di stress cronico.

3. Stimola l’ossitocina

L’ossitocina è un neurotrasmettitore cruciale che aiuta il centro emotivo del cervello a promuovere sentimenti come appagamento e riduce l’ansia e lo stress.

Viene rilasciato durante il parto per far dimenticare alla madre tutto il dolore che ha sopportato.

La ricerca ha anche dimostrato che l’ossitocina è ciò che rende i maschi migliori nei legami sociali e affettuosi. Aumenta le tue prestazioni sessuali, quindi, più abbracci il tuo partner, migliore è la tua libido.

L’ossitocina è stata collegata alla riduzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, rendendo il sistema cardiovascolare sano a qualsiasi età.

Quando abbracci qualcuno, questo neuropeptide viene rilasciato nel corpo abbassando il livello di cortisolo e la frequenza cardiaca. Il cortisolo è il famigerato ormone dello stress che aumenta la pressione sanguigna e provoca malattie cardiache se non controllato.

4. I bambini ben abbracciati sono meno stressati degli adulti

Se vuoi costruire una generazione futura migliore, inizia ad abbracciare i bambini da piccoli.

Uno studio dell’Università di Emory ha mostrato un legame tra tocco e sollievo dallo stress nelle prime fasi della vita.

Se i bambini vengono abbracciati da piccoli, saranno meglio preparati ad affrontare lo stress da adulti.

5. Un sistema immunitario più sano

La terapia dell’abbraccio aiuta molto a regolare i tuoi ormoni, tra cui:

Dopamina : ci dà la sensazione di benessere.

: ci dà la sensazione di benessere. Serotonina : elimina il dolore ed eleva il buon umore.

: elimina il dolore ed eleva il buon umore. Ossitocina: responsabile del senso di soddisfazione.

Quando i tuoi ormoni sono bilanciati, anche il tuo sistema immunitario è ben regolato.

Avere un equilibrio ormonale aiuterà il tuo corpo a rimanere rilassato, gestire vari livelli di stress e rafforzare naturalmente il sistema immunitario.

6. Equilibrio parasimpatico

Quando ti abbracci, il tuo sistema nervoso è naturalmente bilanciato.

La pelle contiene milioni di piccoli centri di pressione collegati in rete noti come corpuscoli paciniani che sono collegati al cervello per inviare i sensi di pressione.

La ricerca ha dimostrato che quando si abbraccia, c’è un cambiamento di conduttanza della pelle. Quando la pelle mostra idratazione ed elasticità, il sistema nervoso è ben bilanciato.