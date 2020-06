‘Umiliata e ridicolizzata’ Principe William, lo schiaffo in pubblico a Kate Middleton durante una cena

Principe William e lo schiaffo alla moglie Kate Middleton, l’atto selvaggio è pubblico e documentato dai presenti

Il Principe William e Kate Middleton formano una coppia molto affiatata. Spesso vengono beccati mentre si prendono pubblicamente in giro, senza rancore.

Alcuni anni fa, la coppia ha preso parte a una speciale cena, costituita da cinque portate e preparato da cinque chef stellati Michelin. In quell’occasione, il Principe si è reso protagonista di un episodio selvaggio che lo ha visto ridicolizzare la moglie.

Le dichiarazioni di Kate

La coppia ha partecipato a una cena di beneficenza come ospite d’onore a Houghton Hall, a tre miglia e mezzo di distanza dalla residenza di campagna ad Anmer Hall.

I fondi raccolti nel corso della serata sarebbero stati donati per la costruzione di un nuovo ospizio a Norfolk.

Secondo un articolo del Daily Express, pubblicato del 2016, pare che durante la serata Kate abbia ampiamente scherzato con gli chef, lasciandosi andare anche più del dovuto. La donna avrebbe dichiarato di non essere una brava cuoca e che il marito William sarebbe costretto a farsi piacere la sua cucina.

L’intervento di William

Pare che William, infatti, cucini meglio della moglie e che non apprezzi particolarmente le pietanze propinategli da Kate. Il Principe, dopo l’affermazione della moglie, non sarebbe riuscito a trattenersi e l’avrebbe ridicolizzata davanti a tutti.

Il reale di Inghilterra, infatti, sarebbe intervenuto in maniera selvaggia, affermando:

“È questa la ragione per cui sono così magro!”

La ragione sottintesa dal Principe sarebbe, appunto, la cattiva cucina della moglie. A questo attacco sferrato in pubblico, che si è rivelato un vero e proprio schiaffo per Kate, la donna non ha risposto.

Kate, in passato, avrebbe già sfruttato le abilità culinarie di suo marito, come dichiarato durante “A Berry Royal Christmas” della BBC. La moglie di William, infatti, avrebbe dichiarato che già dai tempi dell’Università cucinava ogni tipo di pasto.

Una battutina che ovviamente non mette in alcun modo in dubbio i sentimenti che il futuro Re nutre nei confronti della moglie così tanto amata dagli inglesi. Magari la cucina non è tra le sue doti, ma Kate ha dimostrato di averne tante altre e soprattutto ha dimostrato odi provare sentimenti sinceri e profondi per suo marito. In più occasioni, infatti, ha provato anche ad appianare i contrasti tra William e Harry che da tempo non hanno più lo stesso rapporto.