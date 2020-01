Grave lutto per Umberto Tozzi, trovata morta nella sua casa la ex moglie del cantante torinese: la tragica scoperta dei carabinieri

Nelle ultime ore circola in rete una notizia che ha lasciato i fan di Umberto Tozzi senza parole: è stato trovato, privo di vita, il corpo dell’ex compagna del cantautore torinese, Serafino Scialò. La donna, legata per anni al cantante, è morta nella sua casa: il corpo rinvenuto dai carabinieri di Udine.

Umberto Tozzi, trovata morta l’ex compagna

Per molti anni, Umberto Tozzi è stato legato a Serafina Scialò. Dalla loro unione è nato il primo figlio, Nicola Armando. Secondo quanto riportato dal sito Il Messaggero Veneto la donna, classe 1956 era una collaboratrice scolastica e, dopo le feste di Natale, non si è recata per giorni a lavoro. Poiché la l’ex compagna del cantante torinese era irreperibile da giorni è scattato l’allarme.

Dopo poche ore dall’allarme la tragica scoperta, la 63 enne è stata trovata senza vita in casa, a Udine.

Ritrovata senza vita Serafina Scialò

E’ un giorno particolarmente triste per Umberto Tozzi. Secondo quanto riportato dal sito citato, la sua ex compagna è morta nella sua casa ad Udine. Il corpo, privo di vita, è stato rinvenuto ieri venerdì 17 gennaio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con i vigili del fuoco. Quest’ultimi, hanno aperto la porta dell’appartamento in cui viveva e da qui la triste scoperta.

Non sono ancora state rese note le cause del suo decesso e per il momento il cantante torinese non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al drammatico rinvenimento.