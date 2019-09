Umberto Bossi, dalla truffa ai commercianti sino a quella del ristorante: tutti i guai del figlio Riccardo

Umberto Bossi nell’occhio del ciclone a causa del figlio Riccardo e di tutte le sue truffe, che non si fermano a quella del ristorante ma vanno ben oltre

Umberto Bossi preso in causa per le varie truffe del figlio Riccardo, su tutti i giornali per la truffa al ristorante. Ma i suoi guai non si fermano solo a questo episodio che va ad accumularsi ad altri.

Dieci mesi e multa per truffa ai commercianti

Una condanna di dieci mesi – pena sospesa – e un risarcimento di 100 mila Euro a favore di due commercianti – Bruno e Alessandra Cucuzzi – per una truffa a carico del figlio del senatore, con l’aggiunta delle spese legali.

A riportare la notizia è anche Repubblica, evidenziando che il tutto sarebbe avvenuto dopo aver portato via una parure in oro Bulgari e un orologio Rolex Daytona senza procedere a pagamento. La vicenda risale al 2014, per Natale con dei regali per riconquistare il cuore dell’ex fidanzata.

Essendo stato raccomandato da un amico comune, Riccardo si permette di comuncare che avrebbe saldato sotto le feste ma in realtà torna l’8 gennaio, segnalando un problema alle lancette dell’orologio. Lo stesso viene sistemato, ritirato senza pagare.

I commercianti attendono un bonifico che non arriva e lo scambio di mail, non fa saldare il conto: da lì la querela e la sentenza.

La fuga dall’albergo e dal ristorante senza pagare

Nuovi guai per Riccardo Bossi, che arrivano a seguito della sua fuga da un albergo e da un ristorante.

Come riportato dalla Nazione, il figlio del senatore avrebbe contattato il pub “Antico Beccaria” e prenotato un tavolo per due. Dopo la cena chiede al titolare il conto e spiega di aver problemi con la carta di credito – costretto quindi ad uscire dal locale per prelevare dei contanti.

Un conto di 66 euro ma che il ristoratore ha voluto denunciare, nonostante prima abbia cercato di chiamarlo e l’uomo avrebbe assicurato di tornare al locale il prima possibile:

“non è per la somma – ma per una questione di principio”

A quanto sembra, lo stesso trattamento è stato adottato anche per un albergo dove Bossi Jr non ha saldato il conto evidenziando nuovamente il suo problema alla carta di credito.