Ultimi gossip: Proietti retroscena agghiacciante, la foto prima di morire di D’Orazio e la verità sulla malattia di Scotti

Questa settimana gli ultimi gossip vi lasceranno senza parole. A due mesi dalla morte la verità su Gigi Proietti, la foto di D’Orazio sorridente e la verità su Scotti.

Una serie di notizie che riguardano i personaggi più amati di sempre: gli ultimi gossip di questa settimana ci raccontano di Gigi Proietti, Gerry Scotti e Stefano D’Orazio.

Il gossip non smette mai di stupirci. Questa settimana sono tante le notizie che hanno affollato la nostra rubrica, ma oggi vi proponiamo alcune tra le particolari.

Gigi Proietti, a 2 mesi dalla morte la rivelazione

Purtroppo nonostante il grande successo in vita di Gigi Proietti, dopo la morte sono emersi alcuni particolari non proprio belli legati alla sua carriera. Il talento di Mandrake è stato, infatti, fortemente ostacolato. A rivelarlo è un amico che lo conosceva benissimo, Vittorio Feltri.

Gigi poteva avere una carriera televisiva di gran lunga più bella e lunga ma la sua carriera ha avuto un lento offuscamento per via di un talento forse troppo grande per essere gestito come meritava.

Stefano D’Orazio, l’ultima foto postata dall’amica

Un altro grande artista ci ha lasciati nel 2020, Stefano D’Orazio, musicista della band dei Pooh. L’amica di sempre però fa fatica a dimenticarlo ed è per questo che qualche settimana fa ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente nel pieno dei suoi anni migliori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)



Stefano ha lasciato un vuoto che non si colmerà mai nel mondo della musica, ma di certo grazie ai suoi ex amici e colleghi e a chi gli ha veramente voluto bene resterà immortale.

Gerry Scotti, la verità sulla malattia: l’amica rivela tutto

Il conduttore di Caduta Libera ha avuto un momento di difficoltà per via del virus. Gerry Scotti ha avuto un faccia a faccia durissimo con il Covid che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Il conduttore però ha rischiato di finire intubato come molti italiani pur non avendo alcuna patologia pregressa.

L’amica e collega di sempre, Maria De Filippi, ha voluto rivelare tutta la verità sul quel momento duro: Gerry cercava di nascondere la paura per la sua salute ma Maria si è accorta che ad un certo punto il suo terrore diventava più reale e concreto.

Leggi anche: il video della passione tra Pretelli e Salemi