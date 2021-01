Ultimi Gossip: Carlo Conti non ce la fa, di nuovo in ospedale Gerry Scotti e Benigni senza figli

Ultimi Gossip: Carlo Conti non ce la fa, di nuovo in ospedale...

Interessanti le news che hanno interessato alcuni personaggi molto noti: Gerry Scotti, Roberto Benigni e Carlo Conti.

Carlo Conti non ce la fa

L’amatissimo conduttore di Affari tuoi ha fatto preoccupare i fan. In una recente intervista, infatti, Carlo Conti ha confessato di aver completamente abbandonato il programma che gli ha consentito di avere il successo nazionale che meritava.

Carlo ha rinunciato per sempre a L’Eredità: il programma oggi condotto da Flavio Insinna un tempo era del suo compianto amico/fratello Fabrizio Frizzi. Il conduttore ha ammesso di non avere le forze per conduttore un programma che gli ricorda moltissimo una figura indimenticabile per tutti gli italiani.

Gerry Scotti di nuovo in ospedale: lieto evento

Un anno molto particolare quello vissuto fa Gerry Scotti. Il conduttore ha vissuto l’esperienza della malattia che ha messo in ginocchio l’Italia: è finito in ospedale sfiorando per poco la terapia intensiva, proprio come l’amico Conti.

Di recente è tornato in ospedale ma per fortuna per motivi completamente diversi da quelli che si possono immaginare: nessuna ricaduta, il conduttore ha avuto la fortuna di diventare nonno.

Roberto Benigni non ha figli: il triste motivo

Un regista pluri-talentuoso, attore, comico, letterato….Insomma, con Roberto Benigni i complimenti e le lodi non possono che essere tantissimi.

Di recente è balzato alle cronache rosa un gossip che rivela il motivo per il quale l’artista toscano e sua moglie hanno deciso di non avere figli. La moglie, infatti, non ha mai sentito un forte istinto materno (difficile da credere se si ricorda il ruolo perfettamente recitato ne La Vita è bella).

Eppure, una coppia affiatata come loro non ha alcun erede: un duro colpo per i fan che avrebbero volentieri desiderato di vedere un giovane Benigni. Ma in fondo, quella della coppia è stata una scelta sana e perfettamente comprensibile.