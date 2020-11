Ultimi gossip: Carlo Conti dopo il ricovero, Flavio Insinna in lacrime e il figlio ‘segreto’ di Al Bano

Ultimi gossip: Carlo Conti dopo il ricovero, Flavio Insinna in lacrime e...

Un annuncio inaspettato quello di Carlo Conti, la commozione di Flavio Insinna e una ‘novità’ per Al Bano a Tu Sì Que Vales: ecco gli ultimi gossip del momento.

Ogni settimana, dal mondo dei VIP, arrivano notizie di tutti i colori. Le riviste patinate, infatti, sono piene di notizie provenienti dal mondo della tv e dei VIP.

Gli ultimi giorni sono stati ricchi di news provenienti dal mondo dei personaggi del piccolo schermo. Da Carlo Conti, affetto da Coronavirus, fino a Flavio Insinna in lacrime, fino al legittimo figlio di Al Bano, ecco tutto il gossip della settimana in pillole.

News della settimana: Carlo Conti l’annuncio dopo il ricovero e Flavio Insinna in lacrime

Carlo Conti ha scoperto di scoperto di essere affetto da Coronavirus. Il conduttore di Tale e Quale Show, infatti, è stato ricoverato e ha presentato tutti i sintomi del COVID-19.

I fan dell’apprezzato conduttore televisivo sono stati in grande apprensione per Conti, il quale – però – con grande contentezza dei fan, ha postato un aggiornamento su Instagram, in cui ha informato i fan di star bene e di ritornare finalmente a casa.

Flavio Insinna, poi, si è profondamente commosso per la perdita di Gigi Proietti, che si è spento, il 2 novembre, giorno del suo 80esimo compleanno.

Per lui è stato un grande mentore e, nel ricordarlo, durante la conduzione de L’Eredità gli occhi rossi non potevano mancare.

Ultimi gossip: il figlio legittimo di Al Bano

Un’altra notizia alquanto insolita è stata quella del figlio “legittimo” di Al Bano.

A Tu sì que vales, infatti, si è presentato un giovane che, vestito come il cantante di Cellino San Marco, ha cantato il brano Nel Sole, lasciato tutti a bocca aperta, per la bravura che ha dimostrato.

Ovviamente, non è figlio di Al Bano, ma un suo fedele imitatore, che – in arte – si fa chiamare Al Banino. “Credo di essere il figlio legittimo di Al Bano”, queste le sue parole sul palco del popolare show televisivo.