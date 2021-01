Ultimi Gossip: Carlo Conti in lacrime la moglie, chiama il medico in diretta la Daniele, Al Bano e gli psicofarmaci

Ultimi Gossip: Carlo Conti in lacrime la moglie, chiama il medico in...

Non temete: anche se vi siete persi gli ultimi gossip avete ancora la possibilità di recuperare e mettervi in linea con i più gossippari.

Oggi i personaggi che interessano i nostri ultimi gossip sono: Carlo Conti che con il suo Affari tuoi sta facendo il botto di share – ma che è comunque reduce da un periodo non proprio positivo – ma altri grandi protagonisti della settimana sono la stimatissima Eleonora Daniele e dell’amatissimo Al Bano.

Ecco cosa è successo ai nostri beniamini negli ultimi giorni.

Ultimi gossip: Carlo Conti, la moglie in lacrime per il figlio – VIDEO

Il conduttore di Affari tuoi sta vivendo un ottimo periodo dal punto di vista lavorativo. Carlo Conti però esce da un momento davvero molto buio: il conduttore a dovuto dire addio a persone e amici che adorava e ha anche affrontato in maniera molto dura il Covid.

Anche la sua famiglia ne è uscita molto provata: nelle ultime ore Francesca Vaccaro, sua moglie, ha condiviso un video molto particolare che ha commosso tutti.

La donna si è espressa sulla difficoltà di lasciar crescere suo figlio in un mondo dominato dalla violenza.

Eleonora Daniele chiede aiuto e chiama un medico in diretta

La conduttrice di Storie italiane Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di mostrare in diretta il suo stupore e i suoi timori.

Intervistando Gilles Rocca la conduttrice è venuta a conoscenza della sua positività ed è per questo che ha chiesto l’intervento di un medico in diretta per chiarire alcuni punti sulla situazione attuale della pandemia in Italia anche perchè l’ex talento di Ballando con le stelle ha rivelato di avere una carica virale molto bassa da prima di Natale.

Al Bano costretto ad assumere psicofarmaci

In passato, l’ex marito di Romina Power, ha attraversato momenti assai difficili per via di alcuni drammi che hanno straziato la sua vita. Prima fra tutti la scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi, ma anche la separazione dalla moglie avvenuta dopo tantissimi anni di vita attraversati insieme.

Difficile accettare il fallimento di un matrimonio ed è per questo che anche il cantante purtroppo ha dovuto ricorrere a dei psicofarmaci per evitare che il suo buio interiore diventasse più profondo.