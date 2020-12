Ultimi gossip: Amadeus e il divorzio, il brutto annuncio di Al Bano e un lutto per U&D

La settimana è stata caratterizzata da un serie di notizie clamorose. A partire dall’annuncio di Al Bano, alla verità sul divorzio di Amadeus e al lutto in Uomini e donne.

Vi siete persi gli ultimi gossip della settimana? Niente paura. Oggi vi forniremo una sintesi delle news che hanno fatto più discutere in questi giorni.

Cos’avrà annunciato Al Bano? Cosa si nasconde dietro la decisione del divorzio di Amadeus? E, infine, chi a chi ha detto addio il noto programma di Maria De Filippi? Ecco tutte le risposte alle vostre domande.

Ultimi gossip: Amadeus, il motivo del divorzio è imputabile a Giovanna? La verità

Tra le varie news di questi ultimi giorni c’è sicuramente quella che riguarda il divorzio di Amadeus. Il conduttore, infatti, è stato già spostato. Prima di Giovanna, aveva un’altra moglie, Marisa, dalla quale ha avuto una bellissima figlia.

Ma come mai i due hanno deciso di divorziare dopo 14 anni? Alcune indiscrezioni fanno risalire la responsabilità proprio a Giovanna Civitillo, l’attuale moglie. Ma la conferma ufficiale non è arrivata da nessuno dei due.

Al Bano, il brutto annuncio: ‘Non ce la faccio’

Il cantante, reduce dal successo di The Voice senior, ha rivelato in una recente intervista qual è la sua decisione in merito ad una domanda posta da tantissimi fan e giornalisti. Si tratta della sua partecipazione al Festival della canzone italiana, Sanremo.

Al Bano ha sempre annessi di amare tantissimo quel palco, ma purtroppo non potrà regalare agli italiani la sua presenza: un brutto annuncio che ha lasciato i fan amareggiati.

U&D in lutto per l’ex cavaliere

Una perdita davvero forte per l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Uomini e donne si è stretto al dolore per il lutto di Enzo, l’ex cavaliere noto soprattutto per la sua storia d’amore con la bellissima Pamela.

Adesso che vive la sua storia d’amore fuori dallo Studio, Enzo ha dovuto dire addio al suo amato papà: il virus purtroppo ha deciso di mettere fine alla sua vita prematuramente.