Ultimi gossip: Amadeus sul tradimento della moglie, l’addio al conduttore Rai e Romina rivela la malattia

Tante le notizie sul mondo dello spettacolo in questi giorni: gli ultimi gossip hanno lasciato stupiti i fan di Amadeus, Romina Power e Magalli.

Notizie che hanno fatto il giro del web. Eppure non tutti hanno potuto leggere gli ultimi gossip ed è per questo che oggi vi inviato a leggere questi raccolti nella nostra rubrica. Cosa si dice nel mondo dello spettacolo?

Un calderone di notizie che non potete perdervi. Ecco cos’abbiamo raccolto per noi nella nostra rubrica.

Amadeus e il tradimento di Giovanna: ‘Valigie fuori la porta’

Come tutti sanno Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo formano una coppia piuttosto unita da diversi anni. Raramente i due si lasciano andare a delle interviste. Di recente però i due piccioncini si sono lasciati andare a delle rivelazioni piuttosto particolari sul tradimento.

Giovanna, come ogni donna che ama il proprio marito, è molto gelosa e non tollererebbe per niente al mondo un tradimento da parte del conduttore. Ecco come commenta la triste eventualità:

“SE SCOPRISSI CHE AMADEUS MI HA TRADITO? POTREI PREPARARGLI LE VALIGIE PER FARGLIELE TROVARE FUORI ALLA PORTA.”

Insomma non la prenderebbe bene!

Rai pronta a dire addio al noto conduttore: l’indiscrezione

Quando si fa per anni lo stesso lavoro può accadere anche questo: Giancarlo Magalli, infatti, sta pensando di abbandonare mamma Rai dopo tantissimi anni di servizio presso la seguitissima prima rete.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Magalli (@magallinobellino)



Qualcuno dice che la Rai stia pensando di sostituirlo a I Fatti Vostri con un nuovo volto per dare un’immagine diversa al programma.

Romina Power rivela: ‘È malato’

La celebre ex moglie di Al Bano ha rivelato in un post che il suo tenero compagno di avventure purtroppo sta male, non gode di ottima salute. La bella Romina però non ha specificato cos’abbia il suo tenero cucciolo.

Il post ovviamente ha subito suscitato l’interesse dei fan che le hanno chiesto info maggiori sullo stato di salute del cagnolino a cui le è molto legata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)



La Power non ha specificato però da come l’ha rivelato non è sicuramente nulla di grave.