E’ ufficiale: Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme! La dedica per...

Diletta Leotta ha ufficializzato l’amore tra di loro, con una foto davvero speciale.

La dedica d’amore di lei per l’attore turco.

Diletta e Can Yaman

Secondo le indiscrezioni, Can Yaman e la conduttrice di Dazn, ex del pugile Daniele Scardina, si frequentavano già dallo scorso dicembre.

A quanto pare sarebbe stato lui a fare il primo passo, contattando Diletta su Instagram.

Addirittura a gennaio hanno trascorso cinque giorni di passione in hotel a Roma.

Sono settimane che il gossip gira solamente intorno all’attore turco e alla conduttrice televisiva e radiofonica italiana.

In questi giorni Can Yaman ha postato una foto di loro due insieme, lui ha in pugno una pistola e si trova al poligono con la fidanzata che lo abbraccia sorridente.

Nella didascalia ha scritto “Coppia pericolosa” e l’ha anche taggata, aggiungendo l’emoj di una rosa.

Ovviamente i fan sono letteralmente impazziti, il post è stato super discusso in questa settimana.

Addirittura, l’attore turco ha disattivato i commenti della foto di loro due.

Una foto del genere poteva far solamente sospettare senza dare nessuna conferma.

La dedica di Diletta Leotta per lui

Ma dopo settimane di stop dalle piattaforme digitali, oggi Diletta Leotta ha confermato tutto sulla loro situazione.

La foto su Instagram ritrae loro due, vestiti per fare equitazione.

La coppia accarezza un cavallo bianco, lei è sorridente e lui ha un’espressione molto rilassata.

Ma la didascalia è davvero dolce: “C’era una volta…”.

Questa frase fa intendere che la Leotta si sente davvero una principessa affianco del suo principe azzurro Can Yaman.

La coppia è veramente molto felice e innamorata, lo scatto è davvero romantico.

Gli utenti del social sono davvero impazziti, sia in bene che in male.

Molti sono contenti e amano già la coppia, altri invece provano davvero molta invidia.