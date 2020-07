UE Summit 17-18 luglio, Recovery Fund e Bilancio pluriennale: ecco i nodi centrali

UE Summit 17-18 luglio, Recovery Fund e Bilancio Pluriennale, si cerca l’accordo

Venerdì 17 e sabato 18 luglio i capi di Stato e di governo dei 27 cercano l’accordo sul piano di aiuti da 750 miliardi di euro per rilanciare l’economia dell’Unione Europea dopo la recessione cagionata dalla pandemia Covid.

“Un accordo è essenziale. Adesso è il momento”,

è così intitolata la lettera di invito del presidente Charles Michel ai membri del Consiglio europeo prima della riunione del 17-18 luglio 2020.

La pandemia di COVID-19 ha causato molte vittime in tutta Europa e ha inferto un duro colpo all’economia del Vecchio Continente.

“Continua ad avere un impatto sulle nostre vite. Tutti i nostri sforzi devono concentrarsi sulla costruzione di una ripresa sostenibile.

A tal fine, il nostro incontro di questa settimana sarà dedicato al quadro finanziario pluriennale e al piano di risanamento”.

Dall’ultimo vertice di giugno, i leader EU hanno lavorato intensamente per affrontare le principali difficoltà e costruire legami tra le diverse posizioni.

Trovare un accordo richiederà un duro lavoro e volontà politica da parte di tutti.

“Un accordo è essenziale. Dovremo trovare soluzioni praticabili e raggiungere un accordo, per il maggior beneficio dei nostri cittadini”.

Oggi è iniziato il vertice di due giorni del Consiglio europeo di Bruxelles, in Belgio, che è la prima riunione dei leader degli Stati membri dell’UE dallo scoppio del coronavirus SARS-CoV-2.

La Commissione europea ha proposto fino a 750 miliardi di euro per questo strumento, ma alcuni Stati membri si oppongono alla spesa di un importo così elevato. La Polonia riceverebbe circa 64 miliardi di euro di questi fondi.

Un altro nodo centrale che dovrebbe essere discusso dai leader dei membri dell’UE è il bilancio dell’Unione per gli anni 2021-2027.

La Polonia vuole che il quadro finanziario pluriennale si basi su una forte politica agricola comune e una politica di coesione.

Sia il bilancio 2021-2027 che lo strumento per la ricostruzione devono essere approvati all’unanimità da tutti gli Stati membri dell’UE.

UE Summit 17-18 luglio ’20: È tutta una questione di soldi

Al centro del summit si discute in merito alla dimensione del UE Recovery Fund da 750 miliardi di euro.

Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia stanno spingendo per un fondo di entità inferiore, e in particolare per una porzione più piccola di sovvenzioni.

Al momento, il Recovery Fund proposto è composto da tre voci:

€ 310 miliardi in sovvenzioni attraverso un nuovo strumento di recupero e resilienza;

attraverso un nuovo strumento di recupero e resilienza; 250 miliardi di euro di prestiti ai paesi membri tramite la struttura;

ai paesi membri tramite la struttura; 190 miliardi di euro di sovvenzioni a programmi di bilancio in settori quali ricerca, sviluppo internazionale, decarbonizzazione e sostegno alla solvibilità per le imprese. I funzionari sostengono che il plafond da 190 miliardi di euro sarà probabilmente l’obiettivo dei tagli durante il summit.

UE Summit 17-18 luglio: come accedere ai finanziamenti comunitari?

Per accedere ai finanziamenti, ogni paese membro dovrà presentare piani nazionali di risanamento che descrivono come investiranno denaro dell’UE e riformeranno le proprie economie.

I Paesi Bassi sostengono che l’erogazione di denaro nell’ambito di questi piani debba essere approvata solo con l’accordo unanime di tutti i paesi membri dell’UE.

La maggior parte degli altri membri dell’UE, tuttavia, è contraria a questo approccio e Michel ha proposto di approvare i piani nazionali utilizzando il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

“L’idea di dover approvare i piani nazionali nei prossimi mesi, e un regolare follow-up su di essi, sembra perfettamente legittima … ma la questione è il grado e le modalità”,

ha commentato un funzionario dell’Elysée.

“Dovremmo evitare tutto il veto e tutti i ritardi inutili o eccessivi”.

La questione del controllo sui piani di riforma costituisca un importante punto critico e la delegazione olandese potrebbe utilizzare come chip negoziale per spingere per una dimensione ridotta del pacchetto complessivo.

UE Summit 17-18 luglio: Rutte e Orbán probabilmente veto

Il primo ministro olandese Mark Rutte e il primo ministro ungherese Viktor Orbán potrebbero bloccare i negoziati – per diversi motivi.

Rutte spera di ridurre la quantità di denaro che i Paesi Bassi devono versare nel bilancio e mostrare ai suoi elettori che può ottenere concessioni sulla scena europea.

L’obiettivo di Orbán è quello di ottenere quanti più soldi possibile da un accordo ed evitare sanzioni sullo stato di diritto.

Funzionari ungheresi hanno chiesto la chiusura del procedimento giudiziario e la revoca di un meccanismo proposto che collega lo stato di diritto all’accesso ai fondi dell’UE.

Mentre paesi come la Germania e il Portogallo hanno segnalato la volontà di fare concessioni a Orbán. Alcuni paesi frugali insisteranno sul fatto che una qualche forma di legame con lo stato di diritto venga inclusa in un accordo.

La questione può essere risolta con “regali di bilancio” in Ungheria, ha riferito un secondo diplomatico.

UE Summit 17-18 luglio insolito

Il Consiglio UE ha intrapreso sforzi straordinari per prepararsi a questo vertice, consapevole dell’estremo rischio per la stabilità politica globale.

“Come puoi immaginare i capi saranno ben separati l’uno dall’altro”,

ha riferito un funzionario del Consiglio, osservando che il summit è stato spostato in una stanza con una capacità di diverse centinaia ma limitato a sole 31 persone.

La stanza avrà anche aria filtrata speciale e verrà pulita durante le pause.

Invece di essere accompagnati da un massimo di 19 membri del personale, i leader potranno portare con sé solo sei consulenti nell’edificio, una limitazione che secondo i funzionari potrebbe complicare i negoziati, poiché molti esperti di bilancio non saranno presenti di persona.

In quello che potrebbe essere un sogno diventato realtà per alcuni primi ministri, non sarà consentita la stampa in loco. I leader parleranno alle telecamere, ma non avranno domande da parte dei giornalisti in attesa.