Dramma a Udine dove una giovane mamma muore in casa per un malore davanti al figlio di 3 anni, il dolore devastante del marito e della comunità incredula.

Ambra Ravanello la mamma di Latisana in provincia di Udine muore a soli 31 anni in una maniera inspiegabile, con lei solo il figlio di appena 3 anni. La vicenda agghiacciante che ha sconvolto tutta la comunità.

La 31enne mamma muore davanti al figlio: cosa è accaduto

Ha perso la vita in un modo ancora incomprensibile la giovane Ambra Ravanello.

La 31enne è stata infatti ritrovata dal compagno Matteo intorno alle 12 del 2 aprile senza vita nel loro appartamento in zona Crosere.

La giovane mamma era riversa a terra, accanto a lei solo il piccolo di 3 anni della coppia che il papà ha trovato in evidente stato confusionale.

Il compagno dopo un tentativo disperato di rianimarla ha immediatamente chiamato i soccorsi.

I sanitari del 118 arrivati con celerità non sono però riusciti a rianimare la povera donna che presentava anche una ferita alla testa compatibile con la caduta in seguito ad un malore.

Proprio un improvviso malore sarebbe la causa del decesso come ha constatato la Procura con le prime indagini, i sanitari giunti prontamente sul luogo non hanno trovato altri segni che non facessero pensare ad una morte naturale.

La commozione di Udine e del marito

Ambra Ravanello era originaria di San Michele al Tagliamento ma viveva a Latisana in provincia di Udine.

La giovane però era pendolare tra le due regioni, lavorando in un esercizio alimentare a Portogruaro e la sua vita era dedicata al lavoro ed alla sua famiglia.

In questo periodo di isolamento anche Ambra era a casa per la chiusura del supermercato dove lavorava e il malore in casa sola con il figlioletto le è stato fatale.

La notizia della tragedia inaspettata ha sconvolto le due comunità in questo periodo già provate dall’emergenza coronavirus che si sono strette attorno al compagno ed al piccolo che ha perso la sua mamma.

Il corpo della giovane è tornato alla famiglia in modo da poterle dare l’estremo saluto, per lei moltissimi i messaggi di cordoglio.

“La perdita di una giovane che era anche mamma, provoca profondissimo dolore”

Ha commentato il Sindaco di Latisana Daniele Galizio ed il compagno le ha dedicato sui social una dedica dolcissima carica di profondo dolore: