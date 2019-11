Tragedia a Udine, dove una bambina di 7 anni è stata travolta ed uccisa da un’acquasantiera in Chiesa

Una bambina è morta sotto il peso di un’acquasantiera in una Chiesa di Udine. Cosa è accaduto?

La tragedia

Era in chiesa con altri 8 bambini, per recitare le preghiere. In un attimo la tragedia: una bambina di 7 anni è stata travolta ed uccisa da una pesante acquasantiera in marmo posizionata all’ingresso della Chiesa dell’Educando Uccellis, un convitto di Udine, dove studiano bambini di elementari e medie.

La piccola è stata presa in pieno dall’acquasantiera che le ha schiacciato il torace. Nonostante il celere intervento dei sanitari del 118, la bambina è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale di udine.

La dinamica dell’incidente

Cosa è accaduto allora? Come può un oggetto così pesante essere caduto sul piccolo corpo indifeso della vittima? Sono queste le domande che gli inquirenti e gli uomini del Nucleo Investigativo di Udine si stanno ponendo in queste ore.

L’ipotesi più plausibile, al momento, è che la piccola si sia aggrappata alla pesante acquasantiera, forse per gioco o forse per bagnare le manine e fare il segno della Croce.

L’unica cosa certa è che quell’oggetto le ha schiacciato il torace, procurandole un violento trauma che non le ha lasciato scampo.

Sotto choc i bambini e la docente che hanno assistito impotenti alla tragedia. I più piccoli troveranno una psicologa al rientro in classe, che li supporterà nell’accettazione di una tragedia che difficilmente riusciranno a dimenticare.

Il dramma accaduto a Udine ricorda quello avvenuto lo scorso 18 ottobre a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Un bambino di 4 anni rimase schiacciato da un pesante vaso di marmo, mentre giocava nel cortile della casa dei nonni.

La stessa dinamica e lo stessa tragico destino: per entrambe le giovani vittime un trauma toracico rivelatosi mortale.