Il tronista Davide ha spiazzato tutti con un annuncio che riguarda quanto accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne!

La scelta tra Beatrice e Chiara potrebbe avvenire a breve e starebbe circolando uno spoiler incredibile in merito.

Scopriamo tutti gli indizi sulle anticipazioni del dating show di Canale 5!

U&D, la scelta di Davide si avvicina?

Gli appassionati del programma di Maria De Filippi stanno seguendo con attenzione il percorso all’interno del dating show del tronista Davide che fino all’ultimo si è dichiarato molto incerto sulla scelta.

A quanto pare però proprio lui stesso ha voluto dare un super spoiler ed altre indiscrezioni arriverebbero anche dai social. Si tratta di spoiler che faranno fremere tutti i fan suoi e del programma.

È in una recente registrazione, come riporta anche Blasting News, che Davide ha annunciato l’imminente scelta.

Contro le previsioni infatti pare che Donadei sia in dirittura d’arrivo per scegliere a chi dare la sua preferenza, tra le corteggiatrici Chiara e Beatrice.

Siete curiosi di sapere cosa ha annunciato Davide?

Super spoiler: la location impensabile

Secondo le anticipazioni dunque prestissimo potremo sapere chi sarà scelta tra Beatrice e Chiara. L’attesa sarà proprio breve, infatti si parla del periodo tra Natale e Capodanno.

Un’altra sorpresa riguarderebbe proprio il luogo dove questa scelta verrà svelata.

A dare questa anteprima anche la pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover”.

Diverse fonti social affermano che la location della scelta potrebbe stupire: non si tratterebbe infatti dello studio Elios dove viene registrato il programma.

Si tratterebbe invece di un luogo definito ” Da sogno”!

Beatrice e Chiara sarebbero condotte dunque condotte nella nuova location. Dapprima Davide Donadei dovrebbe avere un confronto con la ragazza non scelta. Solo in seguito il tronista parlerà con colei che ha scelto come sua compagna.

Secondo i rumors sui social entrambe le ragazze stanno commentando l’avvicinarsi della scelta ma il loro atteggiamento sarebbe nettamente diverso. Una possibilista e l’altra pare aver perso le speranze. Sarà davvero così?

Manca dunque pochissimo per i nuovi appuntamenti con Uomini e Donne, che tornerà dopo la pausa natalizia, dove finalmente vedremo anche la scelta di Davide!