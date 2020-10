Un corpo ancora più pompato e un viso più maturo. Ecco com’è oggi Gionatan Giannotti, l’ex tronista di Uomini e donne.

Tra i tanti tronisti che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, vi ricordate di Gionatan Giannotti? Fu prima un corteggiatore, prima di salire sul trono rosso…ma oggi che fa?

In tanti anni di messa in onda di Uomini e Donne, abbiamo conosciuto davvero tanti tronisti e corteggiatori, sia ragazzi che ragazze, ma quello che resta nel cuore di tutti è Gionatan Giannotti.

Il giovane partecipò, nel 2009, a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore, ma non fu scelto da nessuna delle due troniste del tempo. Ma oggi che fa il ragazzo? Se guardate la sua foto, resterete di stucco…

Gionatan Giannotti, l’esperienza a Uomini e Donne

Correva l’anno 2009, quando Gionatan entrò a far parte di Uomini e Donne come corteggiatore. Timido, riservato ed estremamente educato, il giovane colpì tutti per i suoi modi di fare.

Al tempo, sul trono erano sedute Natalia Angelini e Francesca Mari che, però, nel programma non riuscirono a trovare l’uomo della loro vita.

Finita quella esperienza, il giovane fu dato il trono da parte di Maria De Filippi e, in quella occasione, scelse Laura Addis.

Gionatan, che fa oggi l’ex tronista?

La storia con Laura Addis non fu lunga, anzi: terminò di lì a breve e, quindi, i due intrapresero strade diverse.

A distanza di anni, Gionatan ha confessato che dopo la trasmissione che gli ha regalato molta notorietà ha vissuto un momento drammatico:

“Stavo meglio prima del programma. Ero molto più sereno. Ho vissuto un periodo molto brutto dopo il trono. Per 2 o 3 anni sono stato davvero molto male. Ho avuto problemi a fidarmi delle persone, non riuscito nemmeno più ad avere fiducia in me stesso”.

Insomma, in qualche modo l’esperienza l’ha turbato. Ma è comunque molto grato al suo percorso nella trasmissione. Grazie a quel periodo è riuscito a fare il lavoro che sognava: il personal trainer.

Oggi il ragazzo ha un profilo Instagram, dove pubblica spesso foto che lo ritraggono al mare o in altri contesti e nelle quali mostra il suo incredibile fisico scolpito.

Ecco lo scatto:

Gionatan, infatti, in qualità di personal trainer ha un corpo che parla per lui. Inoltre, ha optato per un taglio di capelli rasato, abbandonato il ciuffetto corvino che lo caratterizzava quando era ancora corteggiatore e, poi, tronista a Uomini e Donne.

