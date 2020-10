Dopo Uomini e donne, l’addio definitivo tra Ida e Riccardo: è guerra sui social

I due hanno fatto parlare tanto fuori dagli studi di Uomini e Donne. Questa volta però tra Ida e Riccardo pare ci sia un addio definitivo.

Se seguite Uomini e Donne, saprete che la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata sempre sia molto intensa, sia molto complicata.

I due – nonostante provassero un sentimento forte, reciprocamente – si sono messi insieme e lasciati altrettante volte, in un continuo tira e molla infinito.

Tra i due, però, sembra che l’amore sia finto e che non ci siano possibilità di ritorni di fiamma. E ciò, lo fa capire Ida in post e storie su Instagram…

Ida Platano, addio definitivo a Riccardo Guarnieri?

Ida e Riccardo si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne Over e, da allora, si sono presi e lasciati diverse volte. Gelosia, caratteri opposti ed eventi che si sono frapposti, hanno reso la loro storia d’amore decisamente complicata.

Dopo tutto questo continuo tira e molla, pare che tra i due sia realmente finita.

Ciò lo fa capire Ida che, in post e storie su Instagram, afferma che – da oggi in poi – penserà sempre a se stessa in primis, prima di dedicarsi a qualcun altro.

Ida Platano, frecciatine a Riccardo Guarnieri

In un post su Instagram, la bella parrucchiera cita Oscar Wilde e una frase del famoso scrittore che lascia pochi dubbi.

Ecco la foto:

“Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto“. Pertanto, i messaggi sono chiari e precisi.

Ida, però, non ha mai nascosto il fatto di essere in cerca di un uomo che riesca a farla stare bene.

Intanto, però, si gode la compagnia delle amiche e si dedica ai viaggi e al mare, passioni che ama tanto e che condivide anche con suo figlio di 7 anni.