Torna l’atteso appuntamento del pomeriggio di Canale 5, l’attenzione è sulla coppia Gemma-Maurizio, che news ci saranno?

C’è stata la nuova registrazione durante la quale molti nodi sono venuti al pettine, ecco cosa vedremo a partire dal 7 gennaio 2021!

Se vuoi scoprire quando tornerà Uomini e Donne e tutte le anticipazioni sulla love story tra Gemma ed il corteggiatore continua a leggere!

U&D ritorna a gennaio, tutte le novità

Gli appassionati di Uomini e Donne possono esultare: finalmente c’è una data per il ritorno in tv.

Il dating show più seguito ha subito uno stop di qualche settimana per le vacanze natalizie e gli appassionati del Trono Classico ed Over hanno dovuto mettere in stand by la voglia di sapere come procedono le storie dei protagonisti.

Gli spoiler però non si sono mai fermati, arrivando a far trapelare alcune indiscrezioni circa la scelta di uno dei tronisti più amati dell’edizione 2020, Davide Donadei.

Il bel pugliese pare proprio essere arrivato ad una scelta, ormai prossima nella registrazione tenutasi in questi giorni. Secondo le indiscrezioni sarebbe orientato verso Beatrice.

Inoltre avrebbe progettato di portare le pretendenti in un “luogo da sogno”, come vi abbiamo anticipato in questo articolo.

Vedremo le nuove puntate a partire da giovedì 7 gennaio 2021, sempre nell’orario consueto alle 14.45 su Canale 5.

Nulla cambierà dunque nel palinsesto della rete ammiraglia della Mediaset: a precedere Uomini e Donne ci sarà la soap Una Vita, mentre a seguire si potrà assistere ai nuovi appuntamenti con il day time di Amici 20.

Occhi su Gemma e Maurizio: love story già finita? Lo spoiler!

Oltre alla scelta di Donadei gli occhi sono puntati su un’altra probabile coppia che ha fatto molto parlare proprio a poco dall’interruzione per le vacanze natalizie.

Stiamo parlando di Gemma Galgani e Maurizio Guercino. Proprio la dama torinese aveva ammesso di aver avuto un incontro di fuoco con Maurizio.

Tutti fremono per sapere come procederà la love story e soprattutto quali saranno le reazioni di Tina Cipollari ai racconti della sua storica “nemica” Gemma.

Da quanto sappiamo dalla registrazione che si è tenuta nelle scorse ore la coppia sarebbe già in crisi! A confessarlo è stata proprio la dama che ha anche rivelato che lei e Maurizio non si sono visti durante le feste e dunque non hanno nemmeno festeggiato assieme il Natale.

Anzi, nonostante le ottime premesse con cui la coppia era partita sembra che ora il corteggiatore si sia letteralmente dileguato: lei lo avrebbe cercato al cellulare più volte, inutilmente.

E’ stata la Cipollari a dar voce al timore di tutti: e se Maurizio avesse già rimpiazzato Gemma con un’amante?

Lui ha negato con forza le accuse ma la questione resta aperta e nel proseguo della trasmissione si cercherà di certo di approfondire: Gemma e Maurizio passeranno il Capodanno insieme come chiesto provocatoriamente da Tina?

Nessuno dei due si è voluto sbilanciare e ne sapremo di più prossimamente!

Se vuoi restare sempre informato sulle anticipazioni riguardanti il dating Uomini e Donne continua a seguirci!