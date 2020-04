Uccise di botte la compagna: ergastolo per l’omicida di Irene Focardi

Condannato all’ergastolo l’omicida di Irene Focardi. L’uomo uccise di botte la compagna nel 2015. Davide Di Martino era già imputato per maltrattamenti nei confronti della donna.

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per l’omicida di Irene Focardi.

L’omicidio della 43enne

Era il 3 febbraio 2015 quando Irene Focardi, ex modella, non fece rientro a casa della madre dopo aver incontrato il compagno, Davide di Martino.

Come evidenzia anche Fanpage, il corpo della donna venne ritrovato per caso qualche settimana dopo da un passante. Prima dell’omicidio, Irene Focardi era stata diverse volte in ospedale per percosse e maltrattamenti da parte di Di Martino.

Il 50enne era infatti finito agli arresti domiciliari. Nonostante i diversi episodi di violenza, la 43enne non si era mai staccata del tutto dal compagno, tanto che, anche dopo i domiciliari, aveva continuato a frequentarlo.

Il corpo senza vita della donna venne ritrovato nel quartiere Le Piagge di Firenze, a pochi passi dalla sua abitazione. Di Martino la uccise colpendola violentemente alla testa con un oggetto contundente, che le fracassò il cranio.

Confermato l’ergastolo per Di Martino

L’omicida finì in carcere il 1 aprile 2015 e da allora è rimasto in prigione per tutta la durata del processo.

Questa mattina la Corte di Cassazione ha confermato quanto già sentenziato dai precedenti tre gradi di giudizio: Davide Di Martino è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Irene Focardi.

Nella sentenza definitiva si legge che l’assassino ha usato inusitata violenza contro la sua vittima.