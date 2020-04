Uccisa con un colpo di fucile: Paola è morta davanti ai suoi bambini

Paola è la donna uccisa con un colpo di fucile davanti ai figli. Aveva 36 anni. A compiere il folle gesto l’ex.

La donna uccisa da un fucile viveva a Buenos Aires in Argentina.

Uccisa davanti ai figli

Paola Pereyra una donna di 36 anni è stata uccisa con un colpo di fucile in faccia dal suo ex compagno. La scena è stata vissuta in diretta dai figli. In casa la donna viveva con il suo nuovo compagno. Il tragico femminicidio è avvenuto a Florencio Varela in Argentina.

L’ex compagno che ha commesso il folle gesto ha 48 anni ed è il padre naturale dei figli della donna. Il suo nome è Ernesto Gonzales. La morte di Paola è l’ennesima da quando in Argentina è iniziata la quarantena. Nello specifico, i femminicidi sono stati 22, ovvero dal 20 marzo. Tra le vittime anche quattro ragazze. A confermarlo un’indagine dell’Osservatorio sul femminicidio della Asociación Civil Casa del Encuentro. Un problema serio tanto che i legislatori del partito al potere chiedono un disegno di legge ad hoc.

La dinamica dell’accaduto

L’uomo si era recato a casa della donna per fare visita ai figli e portare del cibo. Sulla soglia di casa, però, stando a quanto hanno raccontato alcuni testimoni, sarebbe nata una violenta lite. Una lite che però è scaturita nella morte della donna uccisa con un colpo di fucile in faccia. Il nuovo compagno della donna avrebbe cercato di aggredire l’uccisore senza successo perché quest’ultimo si è dato alla fuga. Una fuga durata poco. A bloccarlo la polizia. Il fucile, però, non è stato ancora trovato.