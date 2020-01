“Come si ammazza una bambina?”, uccide la figlia di 4 anni dopo averlo cercato online

Cerca online “Come uccidere bambina” e poi uccide la figlia di soli 4 anni. L’omicidio è accaduto con un coltello da cucina.

Uccide la figlia con ben 30 pugnalate. Il ritrovamento è avvenuto nel seminterrato dell’abitazione.

Uccide la figlia a coltellate

E’ l’ennesimo caso di una mamma esausta che uccide la propria figlia. Stavolta, l’omicidio è stato particolarmente efferato: ben trenta coltellate sono state inferte al corpicino della bambina trovata esanime nel seminterrato. L’episodio si è consumato durante la notte di San Silvestro – come racconta anche il Messaggero.

La donna era già stata segnalata alla polizia per altri casi tra cui violenza domestica e spaccio di droga. Agli inquirenti è apparso dalla cronologia che la madre della bambina avesse cercato sul web come fare per uccidere la figlia. Le ricerche erano concentrate anche sullo spezzare il collo ed il posto migliore per uccidere. L’arma del delitto è stata un coltello da cucina.

La bambina subiva violenza

Il cadavere di Lainey Vos, di quattro anni, era in condizioni pietose a causa delle ripetute violenze della madre, Nicole Terri Lester di 29 anni. La spalla ed il polso della piccola erano parzialmente recisi a causa delle coltellate ripetute e violente. Dall’autopsia è emerso che la bambina ha tentato di parare i colpi con le mani. Le coltellate erano dirette soprattutto verso il torace.

Non sono chiari i motivi del gesto della donna. Alle autorità ha confessato affermando di non farcela più, dopo essere andata dai vicini di casa confessando l’atroce gesto. La donna ha un altro figlio che, al momento dell’omicidio, pare stesse dormendo e non si sia accorto di nulla. Il fratellino della piccola è stato affidato alla nonna. Il fatto è accaduto negli Usa, a West Valley City nello Utah. Nicole Terri Lester rischia la pena di morte.