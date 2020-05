Uccide il padre in diretta su Zoom: 20 persone assistono all’omicidio

Figlio uccide il padre in diretta: il terribile gesto fa il giro del mondo

La terribile vicenda è accaduta a Long Island – New York Stati Uniti – dove un uomo di 32 anni ha accoltellato violentemente il padre mentre era in diretta su Zoom con altre 20 persone. Dwight Powers aveva 72 anni e dopo mezzogiorno aveva preso parte a questa diretta. Thomas Scully Powers lo ha raggiunto e aggredito con un coltello, lasciandolo senza vita.

Secondo quanto trapela dai media locali, alcuni partecipanti alla diretta hanno assistito a parte del terribile atto mentre altri si sono resi conto dell’assenza dell’uomo che era sparito improvvisamente dallo schermo. I partecipanti sono stati ascoltati dalla polizia e hanno fatto una descrizione accurata dell’aggressore, indicando proprio il figlio della vittima.

NewsDay ha evidenziato che alla diretta partecipava un gruppo di 20 persone:

“hanno appena notato che non era più nel riquadro dello schermo e poi hanno sentito un respiro affannoso”

Queste le parole del Tenente Beyer della squadra omicidi che sta indagando sul terribile fatto. Sono stati proprio i partecipanti a chiamare il 911 e comunicare che qualcosa in quella casa non stava andando nel migliore dei modi. Il figlio è stato fermato e arrestato dopo un’ora di ricerche ed è stato portato in ospedale, dopo essere rimasto ferito nel tentativo di fuga saltando da una finestra.