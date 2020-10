Romina Power, il fratello dono anni svela la verità sul divorzio da Al Bano

Tyrone Power, il fratello di Romina rivela i reali motivi che si celano dietro la fine della storia d’amore del duo artistico

Il fratello di Romina Power, Tyrone, si è sbilanciato in merito a questo argomento e ha rivelato dettagli in più sui motivi che avrebbero spinto i due a porre fine alla loro storia d’amore.

La fine di una fiaba d’amore

Si è tanto chiacchierato dei motivi che avrebbero indotto i due ad allontanarsi e voltare pagina. Il condizionale è d’obbligo in quanto, nonostante siano passati più di 20 anni dal divorzio, ancora oggi non sono chiare le ragioni della loro scelta. Tuttavia, si torna a parlare della loro separazione. C’è chi in passato ha parlato di scorrettezza o tradimento e chi invece ha sostenuto che la loro crisi coniugale sia dovuta a ‘lacerazioni’ interne familiari.

Di recente, ospite a Domenica In condotto da Mara Venier, Al Bano Carrisi ha deciso di rompere il silenzio sulle insistenti voci di gossip che lo vedevano presto marito di Loredana Lecciso. Nonostante abbia smentito la notizia del lieto evento, l’artista pugliese ha spazzato via ogni speranza dei fan di un ritorno di fiamma con l’ex moglie. Il cantante, infatti, ha rivelato di aver ritrovato la felicità grazie alla showgirl leccese.

Il fratello di Romina, Tyrone, ha reso noto il suo pensiero sulla coppia rivelando che, come molti fan, si augura che i due possano presto ricongiungersi.

Il pensiero di Tyrone Power

“Sì, anche a detta mia, confermo il grande affetto reciproco. La loro relazione ha avuto un seguito eccezionale, nonostante abbia conosciuto mia sorella solo dopo i 25 anni compiuti”.

E poi ha aggiunto:

“Ma non nego che come tutti i loro fan, spero anche io un giorno che possano tornare insieme e continuare la loro favolosa storia d’amore”

– conclude l’uomo con evidente nostalgia.