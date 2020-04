Tyler Rake, il film action di Netflix: trama, attori e curiosità

Tyler Rake è il nuovo film action, con protagonista Chris Hemsworth, che si aggiunge al catalogo di Netflix a partire da venerdì, 24 aprile 2020

Scopriamo insieme i dettagli relativi al film action di Sam Hargrave, il regista esordiente che ha dato vita a un thriller movie intitolato “Tyler Rake“, che vede nel cast la star hollywoodiana Chris Hemsworth, e che sarà inserito nel catalogo di Netflix il 24 aprile.

Tyler Rake arriva su Netflix

A partire dal 24 aprile 2020, sulla piattaforma streaming a pagamento di Netflix, sarà disponibile il film d’azione intitolato “Tyler Rake”.

Il regista esordiente Sam Hargrave porta il pubblico a immergersi in un film thriller d’azione americano moderno, che però ha molte delle caratteristiche delle pellicole anni ’80 dello stesso genere.

Il film, sceneggiato da Joe Russo, è basato sul fumetto intitolato “Ciudad” e creato da Ande Parks, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando Leon Gonzalez ed Eric Skillman. Nel cast del film, invece, troviamo il protagonista Chris Hemsworth, accompagnato da Rudhraksh Jaiswal, Pankaj Tripathi, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Suraj Rikame e David Harbour.

La trama del film

Il film in arrivo su Netflix ha come protagonista Tyler Rake (interpretato dall’attore Chris Hemsworth), un impavido mercenario del mercato nero, che non mostra paura né timori quando gli viene assegnata una missione.

L’uomo mostrerà tutte le sue abilità quando gli verrà chiesto di salvare Ovi (interpretato da Rudraksh Jaiswal): Ovi altri non è che un giovane, figlio di un importante uomo del crimine organizzato internazionale, che al momento si trova in carcere.

Il giovane è stato rapito e Rake dovrà salvarlo, riuscendo anche a destreggiarsi nell’oscuro mondo sotterraneo fatto di trafficanti di armi e di droga. Si tratta di una missione mortale e quasi impossibile da condurre a termine, che cambierà per sempre le vite di Rake e di Ovi.