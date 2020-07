Gli account di Twitter di Musk – Gates e Bezos sarebbero stati hackerati per una truffa legata ai Bitcoin.

Gli account ufficiali dei big americani potrebbero essere stati hackerati per promuovere una truffa legata al mondo dei bitcoin. I prescelti per ora sarebbero stati Bezos – Musk e Gates con post che sono stati pubblicati dove i tre big promettevano di raddoppiare il pagamento dei Bitcoin che vengono inviati ai loro indirizzi. Una truffa ben organizzata con l’utilizzo di account di persone stimate e fidate.

Sembra che ora nel mirino – secondo i media americani – ci siano anche Obama, Biden, Bloomberg e gli account Apple nonché Kanye West.

Lo staff del social ha commentato:

“siamo a conoscenza dell’incidente che sta avendo un impatto sugli account. stiamo indagando e prendendo misure per risolverlo”

Gli account verificati sono stati bloccati e gli utenti non possono interagire o cambiare password sino a quando le indagini sono in corso. Alcuni account di persone famose sono stati riattivati da qualche ora.

Dalle indagini sembra che l’opera sia stata svolta da una persona singola, come riporta il New York Times: questo attacco potrebbe essere stato facilitato da una falla nella sicurezza del colosso.

Il fondatore e amministratore delegato del social twitta:

“giornata difficile per noi di twitter. ci sentiamo tutti male per l’accaduto. condivideremo tutto non appena avremo un quadro chiaro di cosa accaduto”