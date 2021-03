Tutto su Roberto Benigni, che torna in tv nel Dantedì per leggere la Divina Commedia

Tutto su Roberto Benigni, che torna in tv nel Dantedì per leggere...

Ecco tutto quello che sappiamo sul poliedrico artista, figura di spicco della cultura e del cinema italiano, sposato con l’attrice Nicoletta Braschi.

Conosciamo tutti il bravissimo Roberto Benigni, uno degli attori italiani più acclamati all’estero. L’interprete sarà presente in tv per commentare i passi dell’opera dantesca.

Ne approfittiamo per raccontarvi qualcosa in più di lui, sulla sua carriera professionale e sulla sua vita privata.

Chi è Roberto Benigni

Roberto Benigni, il cui nome completo è Roberto Remigio Benigni, nasce a Castiglion Fiorentino, il 27 ottobre del 1952, sotto il segno zodiacale dello Scorpione e ha quindi 68 anni.

È un celebre attore e regista. Nel corso della sua carriera è stato premiato con l’Oscar al miglior attore nel 1999, per l’interpretazione nel film La vita è bella. Come regista, ha vinto anche l’Oscar al miglior film straniero per il medesimo film da lui diretto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filmatic (@filmatic)

Oltre che attore e regista, Benigni è anche appassionato di letteratura e lettore, interprete a memoria e commentatore della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Vista la notorietà raggiunta dall’artista in quest’ambito, nel 2007 la stampa svedese ipotizzò una sua candidatura al Premio Nobel per la letteratura.

Tra i film più noti da lui diretti o nei quali ha recitato compaiono La tigre e la neve del 2005, To Rome with Love di Woody Allen del 2012 e Pinocchio di Matteo Garrone nel 2019.

Il 25 marzo del 2021, in occasione del Dantedì, torna in tv con la lettura di alcuni passi della Divina Commedia.

Vita privata e curiosità

Nel 1983, nel corso delle riprese di Tu mi turbi, incontra l’attrice cesenate Nicoletta Braschi.

L’attore la sposerà il 26 dicembre del 1991 con una cerimonia privata nel convento di clausura delle suore cappuccine di via Pacchioni a Cesena.

Da allora, la Braschi è molto spesso presente come attrice nei film diretti dal marito.