La vita di Lorena Bianchetti, la tanto amata conduttrice, ha avuto vari alti e bassi: scopriamo di più su di lei.

Lorena Bianchetti, durante un’intervista, ha lasciato tutti senza parole, per via delle sue rivelazioni drammatiche.

Lorena Bianchetti: vita privata e carriera

Classe 1974, è nata Roma il 9 febbraio sotto il segno dell’Acquario.

Lei è laureata in Lingue e Letteratura straniere presso l’Università La Sapienza di Roma e dal 2005 è una giornalista pubblicista.

Muove i suoi primi passi nel 1997, diventa la valletta di Corrado a La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio.

Conduce poi dal lunedì al venerdì Speciale Rai international, è stata poi inviata a Pietrelcina per il TG2 in occasione della canonizzazione di Padre Pio.

Lorena Bianchetti ha condotto numerose trasmissioni sulla Chiesa.

Dal 2004 ha un successo enorme con la trasmissione, A Sua Immagine.

Per quanto riguarda la sua vita privata Lorena Bianchetti è sposata con Bernardo De Luca.

Dal loro amore è nata una bellissima bambina di nome Estrella.

Lorena Bianchetti: i periodi più dolorosi della sua vita

Come abbiamo accennato prima, il 9 settembre del 2015 Bernardo De Luca e Lorena Bianchetti sono diventati marito e moglie.

La coppia aveva deciso che tre giorni dopo il matrimonio sarebbero dovuti partire per il viaggio di nozze.

La partenza era prevista dopo la puntata di A sua immagine, ma la mattina arrivò una telefonata inaspettata da parte di sua madre.

La donna le rivela che il padre della conduttrice ha avuto un malore improvviso che l’ha portato via.

In quel momento Lorena era distrutta, per questo decise di non andare in onda e chiamò il segretario della Cei Don Nunzio Galantino.

L’uomo le disse di fare ciò che avrebbe voluto suo padre:

“Fu in quel momento che mi scatto qualcosa dentro“

Nonostante avesse il dolore nel cuore, lei si impegnò e trovò la forza per condurre la puntata.

Un’energia che poche persone hanno, infatti la vita l’ha sottoposta continuamente a numerose sfide, anche nei momenti più gioiosi.

Come quando è nata la sua bambina Estelle.

La conduttrice in passato ha raccontato di aver fatto un parto cesareo e dopo quel momento è seguito un periodo davvero difficile per lei:

“Non è stato facile riprendermi: non pensavo che il cesareo fosse così duro. Per quanto riguarda una nuova gravidanza, i medici mi hanno consigliato di aspettare: il mio utero non è pronto dopo il primo cesareo.”

Lorena è diventata mamma a 45 anni, ma nonostante qualche difficoltà, lei è davvero in grande forma e anche molto serena con la sua famiglia.

