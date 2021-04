Tutto su Giusy Buscemi: da Miss Italia a Un passo dal cielo, fino al marito e ai figli

Scopriamo tutto sulla bellissima Giusy Buscemi, protagonista di Un passo dal cielo. Dall’infanzia alla formazione fino ad arrivare alla vita privata.

Avete presente Giusy Buscemi? La giovane, all’anagrafe Giuseppina, nasce il 13 aprile del 1993 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e in poco tempo diventa nota in tv.

Si fa conoscere quando vince la gara nazionale di Miss Italia nel 2012. Da quel momento tutta la sua vita cambia e riesce a ritagliarsi un posto importante nella televisione italiana. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Giusy Buscemi

Da piccola si trasferisce a Menfi insieme alla famiglia, dove studia presso il liceo scientifico, dopodiché va vivere a Roma, dove studia alla facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo de La Sapienza.

Dopo la partecipazione al concorso già citato, esordisce al cinema con Baci salati, dopodiché recita in Fratelli unici.

Prende parte anche a Don Matteo, La bella e la bestia, La dama velata, Il giovane Montalbano, Il paradiso delle signore, I medici e Un passo dal cielo.

E’ proprio in Un passo dal cielo che interpreta il ruolo di Manuela, la sorella del commissario Vincenzo Nappi.

Vita privata e curiosità

Giusy Buscemi ha avuto una relazione sentimentale con Giuseppe Galfano, che ha conosciuto quando era piccola.

Dopo la sua partecipazione a Miss Italia, però, i due si lasciano. E’ in quel periodo che Giusy incontra l’attore salernitano Alex Adinolfi.

Dopo la rottura, Giusy sposa il regista Jan Michelini nel 2017, conosciuto nel corso di una cena di beneficenza nel 2014. La relazione va avanti a gonfie vele, nonostante i 13 anni di differenza tra i due.

L’11 febbraio del 2018 nasce poi la prima figlia della coppia, Caterina Maria. Due anni dopo, il 5 ottobre 2019, nasce il secondogenito, Pietro Maria.